Február 18-án eldől a budapesti bulinegyed sorsa

Senki sem támadta meg a kedd délutáni határidőig a helyi választási bizottság határozatát, így immár bizonyos, hogy 2018. február 18-án népszavazás lesz Erzsébetvárosban a bulinegyedről – tudta meg a Magyar Nemzet. Érdeklődésünkre Vattamány Zsolt, a VII. kerület fideszes polgármestere elmondta: várhatóan egy héten belül minden választópolgárt levélben fog megkeresni azzal a felhívással, hogy minél többen menjenek el szavazni, nyilvánítsanak véleményt a feltett kérdésről. Annak lényege pedig, hogy a városrészben élők egyetértenek-e azzal, hogy Belső-Erzsébetvárosban, amelyet ma már csak budapesti bulinegyedként ismernek Európa-szerte, a vendéglátó üzletek éjfél és reggel hat óra között ne tartsanak nyitva. Amennyiben ezt igen szavazatukkal elég sokan támogatják majd, akkor a gyakorlatban megvalósulhat, hogy a Nagykörúton belül található 400-500 kocsmának és szórakozóhelynek egységesen be kell zárnia éjfélkor. A kérdésben továbbra is nagy a megosztottság az állandó bejelentett lakcímükön ténylegesen is ott élők, az ingatlanukat kiadók, valamint a vendéglátóhelyet üzemeltetők között.

– Az önkormányzat egyebek között ezért sem kampányol majd az igen vagy a nem mellett – mondta Vattamány Zsolt. Hozzátette: a képviselő-testület december 12-ei ülésén azért rendelte el a népszavazást, mert ebben a kérdésben nem tudtak dönteni. Október 3-án lakossági és civil nyomásra a kerület vezetése a bulinegyedben akuttá vált problémák kezelésére számos intézkedésre tett javaslatot. A polgármester szerint az éjféli zárásról azonban az emberektől várnak iránymutatást. – Akár meglesz a népszavazás érvényességéhez szükséges 50 százalékot meghaladó részvételi arány, akár nem, ha az Erzsébet körút, a Király utca, a Károly körút és a Rákóczi út által határolt területen élők egyértelmű és világos döntést hoznak, azt valóban iránymutatásként fogja a kerületvezetés értelmezni – szögezte le Vattamány Zsolt. Szerinte a közbiztonság, a köztisztaság, a rend erősítése jól halad: több helyen már új kukákat helyeztek ki, az új takarítógépekre és a kihelyezendő további nyilvános vécékre már kiírták a közbeszerzési pályázatokat. A polgármester azt ígéri: a bulinegyed áprilisi-májusi idénykezdetére teljesíteni is fogják a vállalásaikat.

A fidesz–KDNP-s vezetésű képviselő-testület, amelyben a kormánypártoknak nincs többségük, októberben végül Stummer János jobbikos önkormányzati képviselő javaslatára fogadták el, hogy népszavazáson döntsenek. Az ellenzéki politikus most kérdésünkre elmondta: összességében örül annak, hogy így, demokratikus úton születhet meg a döntés. Jelezte: a jobbikosok sem fognak a kérdés mellett vagy ellene kampányolni, arra azonban igenis gőzerővel készülnek, hogy minél nagyobb számú részvételre buzdítsanak. Stummer János ugyanakkor emlékeztetett: a bulinegyedben kialakult áldatlan állapotok rendezését, a zaj, a kosz és a bűnözés visszaszorítását csak a civilek és az itt élők erőteljes nyomására vették napirendre a kerület fideszes vezetői. – A népszavazás eredményét majd az egész képviselő-testületnek figyelembe kell vennie – szögezte le a jobbikos politikus.

Kispál Tibor MSZP-s önkormányzati képviselő megkeresésünkre kiemelte, hogy bár a szocialisták tartózkodtak a népszavazás kiírásakor, ő maga mégis arra fogja biztatni a választókat, hogy menjenek el, és éljenek véleménynyilvánítási jogukkal. – Az úgynevezett bulinegyed, a világörökségi rész helyzetének rendezése sokkal bonyolultabb annál, hogy egy népszavazás minden kérdésre választ adjon – mondta Kispál Tibor.

– Menjenek el minél többen, hogy egyelőre bevezethető legyen az éjféli záróra, amelynek egységes keretein a későbbiekben lehet majd még finomítani – hangsúlyozta Moldován László. Az LMP önkormányzati képviselője korábban saját népszavazási kezdeményezését vonta vissza a mostani sikere érdekében.

Bodó Zoltán, az Élhető Erzsébetváros Facebook-csoport tagja szerint az áprilisban várható országgyűlési választás árnyékában valószínűleg érvénytelen lesz a referendum. Ugyanakkor a civilek bíznak benne, hogy a VII. kerület vezetői betartják az ügyben tett ígéretüket, és a megjelentek többségének akaratát teljesítik majd.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.04.