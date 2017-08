Fekete-Győr: A szemünket is szétlopják, ellopják és szétcsalják

A Fidesz vezette állam cserbenhagyta az állampolgárokat, nem végzi el a dolgát, nem látja el alapvető feladatait – mondta a Hvg.hu tudósítása szerint Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom vezetője augusztus 20-i ünnepi beszédében. Mint fogalmazott: „Ma már látjuk, nem az ország megújítására készültek, hanem egyetlen dologra: hogy a szemünket is szétlopják, ellopják és szétcsalják.”

A Momentum szerint augusztus 20. „cselekvő, bátor és jövőbe néző” Magyarországról kell, hogy szóljon, ehhez viszont ilyen országot kell építeni, ám a kormánypárt nem ezen dolgozik. Fekete-Győr úgy véli: „a Fidesz Magyarországán tulajdonképpen csak a látvány a fontos, a kórház legyen kívülről felújítva, döcögjön a kisvasút, legyen miénk a vizes vb mindenáron. Hogy közben egyébként annyian hagyják el az országot, ahányan tíz év alatt születnek, kit érdekel, ki látja azt? Hogy kórházba már nem merünk bemenni, hátha nem fogunk kijönni, kit érdekel, ki látja azt?”

A mozgalom ezért hozta a létre a Cselekvés Köreit, amivel a párt szeretné saját kezébe venni a helyi problémák megoldását. A mai eseményen ennek érdekében bemutatták a Cselekvés Köreinek megyei és budapesti arcait is.

Fekete-Győr András beszélt az elmúlt hónapok tapasztalataitól és eredményeiről is. Felhívta a figyelmet, hogy míg a NOlimpia-kampány alatt csak 150-en voltak, most már 1200 főt számlál a Momentum. Elismerte ugyanakkor, hogy követtek el hibákat is az elmúlt időszakban.

A politikus zárásképpen egy tüntetést is meghirdetett. Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti látogatása miatt augusztus 28-ára szervez Európa-menet néven demonstrációt a Momentum.