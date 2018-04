Fekete-Győr András: Balf…szkodott az ellenzék

Fekete-Győr András a Momentum eredményváró rendezvényén lapunk kérdésére arról beszélt, örülnek a magas részvételnek, még akkor is, ha az elemzők szerint ez nem kedvez a kisebb pártoknak. A pártelnök nem bízott ilyen jó számokban, mivel szerinte az ellenzéki pártok utóbbi hetekben bemutatott „balf…szkodása” inkább elriasztotta a választókat. Szerinte a Momentum nem vett részt ebben, viszont egyoldalú vezéráldozatokkal a legjobb időben segítette a kormányváltást, nem ment bele alkukba, taktikázásokba. Fekete-Győr elmondta: vegyesek most az érzelmei, nem tudja, mi lesz az eredmény. De kérdésünkre leszögezte: akkor is örülni fog, ha a Momentum nem jut be, de a Fidesz kisebbségbe szorul.