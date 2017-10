Lázár: Lesz Juncker–V4 találkozó

Századszor tart kormányinfót Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, mint mondta, összesen több mint kétszáz órán át tartottak ezek az események.

A kormányinfó elején az együttműködés szükségességét hangoztatta magyarok és magyarok, valamint közép-európai országok között. A kormányfő Erdélyben is járt ez ügyben a héten, óvodafejlesztéseket hajt végre ott a magyar kormány, főként egyházi intézményeknél.

Beszélt a migrációról is. Elismételte a kormány álláspontját, miszerint a kötelező kvóta megbukott, hiszen egyedül Málta teljesítette a kiszabott kvótát, de kötelezettségszegési eljárás csak három ország ellen indult. Megerősítette, az Európai Tanács következő ülése (október 19-20.) előtti este a V4-miniszterelnökök munkavacsorán vesznek részt Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével, hogy áttekintsék a helyzetet a kvóták ügyében.

Mint mondta, megkezdődött a Soros-tervvel kapcsolatos nemzeti konzultáció kézbesítése. Megismételte, hogy azért csinálnak konzultációkat, hogy a választópolgároknak legyen beleszólása a kormány politikájába.

Állítása szerint akik az őcsényi panziót választották menekültek nyaraltatására, felelőtlenül jártak el, mert az államnak kellett volna ellátnia ezen személyeket. – Akár szeretik, akár nem a kormányt, mindig a magyar államtól kérjenek segítséget, ne tisztázatlan hátterű civil szervezettől – jelentette ki Lázár János.

A miniszter szerint a magyar gazdaság makrogazdasági adatai jók, a kormánytól elvártaknak megfelelően stabil növekedésről tesznek tanúbizonyságot. Mint mondta, bevált a rezsicsökkentés, főleg a nyugdíjasok szempontjából. A kormány megőrizte a nyugdíjak vásárlóerejét is Lázár szerint.

Novemberben egyösszegű nyugdíjkorrekció is jön a korábban bejelentett menetrend szerint, nyugdíjprémium is várható. Szeretnék, hogy Erzsébet-utalványt is kapjanak év végén a nyugdíjasok, de ez függ az október-novemberi gazdasági teljesítménytől. A tárcavezető közölte azt is, hogy a 2030-ig terjedő időszakban 600-800 milliárd forint többletforrást áldoznak a turizmusra, ami a növekedés záloga lesz.

A MOL tervezett felhőkarcolójáról elmondta, nem tetszenek neki az efféle épületek. – Nagy szerencse, hogy az önkormányzat adta az építési engedélyt, a kormánynak jogi eszköze nincs, hogy beleszóljon a projektbe – jelentette ki Lázár János. Álláspontja szerint a Bazilikánál nagyobb épületet nem kellene építeni Budapesten. Úgy véli, az egy kincs, hogy nincs magasház a fővárosban, mert az tájseb lenne.

A miniszter elmondása szerint a kormány nem tervezi azt, hogy a kötelezettségszegési eljárások miatt módosítják a civiltörvényt, vagy a Lex CEU-t. A Közép-Európai Egyetem által beadott iratokat vizsgálják, ha a CEU megfelel az előírásoknak, folytathatja működését.

A miniszteri posztról való távozásával kapcsolatos kérdésre annyit mondott, szerinte túlhabosítják a történetet, nagyobb a hír füstje, mint a lángja. A miniszterelnöki ambícióiról annyit mondott, találgassanak csak, hogy mi van a fejében, azt megtartja magának.

– Nem is hozta szóba – jelentette ki Lázár arra a kérdésre, szóba hozta-e Orbán Viktor a kormányülésen Simicska Lajos – lapunk kiadójának tulajdonosa – plakátösszefirkáló akciója.