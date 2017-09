Feleannyiból megcsinálták volna Lázár feleségének alapítványi programját

Feleannyiból hozta volna ki ugyanazt a programot két alapítvány, mint az 1,2 milliárd forintot nyert szervezet, amiben Lázár János felesége kuratóriumi tag – írja a Hvg.hu Hadházy Ákos LMP-s politikus közérdekűadat-igénylésére hivatkozva.

A lap szerint Hadházynak egy ismeretlen hónapokkal a kiírás után megjósolta a pályázat legnagyobb győztesét, ezért adott be adatigénylést. Ebből kiderült: egészen más megközelítéssel dolgoztak az alapítványok. Míg a pécsiek egészen részletes, árajánlatokkal alátámasztott, többoldalas Excel-táblát adtak be, addig a Lázár feleségének szegedi alapítványa gyakorlatilag csak becsült adatokkal dolgozott.

„Ez forró krumpli” – ezzel utasította vissza a lap megkeresését egy koraszülöttekkel foglalkozó szervezet, mikor arról kérdezték volna, szakmai szemmel nézve mennyire jól osztotta el a szegedi Korábban Érkeztem Alapítvány azt az 1,2 milliárd forintot, amelyet a koraszülött-mentorprogram kidolgozására nyert el. Ez az az alapítvány, amelyben Lázár János felesége mellett kuratóriumi tag a trafiktörvényes időkből ismertté vált Sánta János sógornője is.

A pályázati kiírás Hadházy szerint hasonlatos volt a trafikpályázatéhoz: nagyon sok tere volt a szubjektív pontozásnak. A politikus azt emelte ki, hogy 0–5 pontot lehetett kapni arra, hogy a szervezet alapító dokumentuma vagy SZMSZ-e alapján mennyire tudja ellátni a projektet.

A Hvg.hu szerint a pályázatoknál azt is pontozták, hogy mennyire mutatták be részletesen a költségvetési tervben szereplő tételt, és azt is, hogy ezek pénzügyi szempontból – tehát ár-érték arányban, piaci árnak való megfelelőségben – mennyire megalapozottak. Kizárni viszont csak azokat zárták volna ki, akik nem részletezik eléggé a tételeket. Ennek megfelelt a szegedi alapítvány, a másodiknak viszont valószínűsíthetően nem. A szegediek a lap kérdésére írásban megküldött válaszaiból pedig nem derült ki, hogyan lőtték be az 1,2 milliárdos keretet, a különböző tételeknél azzal érveltek, a pályázat nyújtotta maximum lehetőségével éltek, ugyanis 500 millió alatti pályázatot be sem lehetett nyújtani.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Hvg.hu kérdésére csak annyit válaszolt: Hadházy Ákos hazudik.

Korábban a Magyar Nemzet is megírta: sikeresen pályázott és nyert 1,2 milliárd forint közpénzt a Korábban Érkeztem Alapítvány, a pénzből elvileg koraszülöttek és családjaik számára alakítanak ki mentorházakat és mentorhálózatot a dél-alföldi régióban. Az alapítvány kuratóriumának egyik tagja Lázárné Megyeri Zita, aki a kancelláriaminiszter felesége. A Miniszterelnökség ráadásul a hazánkba érkező uniós források egyik fő elosztója.

A Korábban Érkeztem Dél-alföldi Regionális Koraszülött Intenzív Osztályért Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célok nagyjából azonosak a most elnyert 1,2 milliárd forintos támogatás célkitűzéseivel. A szervezet elsősorban Szegeden aktív, a honlapjuk szerint vannak rendezvényeik, jótékonysági akcióikkal a koraszülötteknek próbálnak segíteni.