Felépült a Hős utcai kerítés, de a nyomor és drog maradt

Összesen csaknem kétmillió forintot költött a X. kerületi önkormányzat arra a kerítésre, amelyet a Hős utca 15. A és B épülete köré emeltek – közölte a Magyar Nemzettel a kerület vezetése. Az 1,8 millió forintból – a helyi képviselők szerint meglehetősen drágán – nem összefüggő válaszfalat húztak fel, hanem egy mindössze néhány méteres kerítést, valamint az épületek közötti részen elhelyezett hat, útlezárásoknál használt betontömböt. A cél az volt, hogy megakadályozzák az autóval való behajtást.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint azért volt szükség erre az intézkedésre, mert a helyiek óriási mennyiségű szemetet halmoztak fel, amelynek az elszállítására 20 millió forintot kellett költeni. „A társasház telkének szabályos körbekerítésével a hasonló helyzetek legalább részben megelőzhetők, az illegális, tehergépkocsival történő hulladéklerakás remélhetőleg megakadályozható. A kerítésépítéssel kapcsolatos munkálatok október 13-án befejeződtek” – írták válaszukban.

Hat betontömbbel akadályoznák meg, hogy autóval behajtsanak az épületek közé Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A lapunknak nyilatkozó lakók viszont nem értik, miért kellett kerítést építeni, a legtöbben azt érzik, csak rontani akartak az amúgy is elviselhetetlen körülményeiken. „Nekem azt mondták, azért rakták ezeket ide, hogy a gyerekek ne szaladjanak az útra” – mutatott egy férfi a házak közötti betontömbökre, amelyek mellett szemmel láthatóan könnyen el lehet menni. „Gyűlölök itt lenni, undorító az egész, pedig törzsgyökeres Hős utcai vagyok” – tette hozzá. Szerinte indokolatlan az épület végében felhúzott vaskerítés is, jelenleg ugyanis tárva-nyitva vannak az ajtók, autóval bármikor át lehet rajtuk hajtani. „Az egészet azért csinálták, hogy nekünk rosszabb legyen” – jelentette ki. Lapunk információi szerint egyébként hamarosan zárat is szerelnek majd a kapura, azt azonban egyik lakó sem tudta megmondani, hogy kapnak-e kulcsot is hozzá.

Az épület hátsó részét elzáró, néhány méter hosszúságú kerítésre hamarosan zárat szerelnek Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A házak egyébként még a szemét elszállítása után is borzalmas állapotban vannak, több lakás be van falazva, mindenütt szemét látható, az ablakok pedig több helyen töröttek. A lakókat nem akadályozza az utcára jutásban a kerítés, de úgy érzik, még inkább magukra hagyták őket a problémákkal. Márpedig baj van bőven, az elképesztő szegénység és a harmadik világbeli körülmények mellett rengetegen drogoznak. „Amióta megjelentek ezek az új drogok, még rosszabb lett minden” – jegyezte meg egy kutyát sétáltató férfi, aki már születése óta ott lakik. A helyzeten az is csak keveset segített, hogy a rendőrség rendszeresen járőrözik a környéken.

A környéken gyakran járőröznek, de az áldatlan állapotok megmaradtak Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az önkormányzat szerint egyébként a társasházak már régóta működésképtelenek, miután „rendkívüli, több százmillió forintos nagyságrendű” adósságot halmoztak fel. Állításuk szerint emiatt a kerítés és a szemétszállítás díját is a kerület finanszírozta.

„Még nem láttam a hivatalos költségelszámolást, azonban első látásra igen drágának tűnik ez a kerítés” – mondta lapunknak Tóth Balázs helyi LMP-s képviselő. Szerinte ekkora összeget legfeljebb akkor lehetne a kerítésekre költeni, ha biztosan megakadályoznák a szemét felhalmozását. „Őrizni kellene a környéket, anélkül ugyanis nem hiszem, hogy eredményes lesz ez az akció” – fogalmazott. A politikus szerint egyébként nemcsak a Hős utcának kellene azonnali segítség, több kerületi utcát is rendbe kellene tenni, ehhez pedig elengedhetetlen az állami szerepvállalás is.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint egyébként a Hős utcai társasházakban található lakások nagyjából fele van a kerület tulajdonában, a többi magántulajdon. A vezetés célja egyértelmű: hosszabb távon szeretnék megszerezni a magántulajdonban lévő lakásokat is, kiürítenék az egészet, végül pedig elbontanák a házakat. „A megüresedett lakásokat lakhatatlanná tesszük. Jelenleg már csak 36 önkormányzati bérleti jogviszony áll fenn, amelyek megszüntetése érdekében keressük a megoldást” – írták. Azt ugyanakkor egyelőre egyik lakó sem tudja, mit ajánlanak majd nekik – a kerítésen kívül.