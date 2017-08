Felesleges fenék: törvényjavaslat tiltaná a szexista reklámokat

Felháborodottan kommentálta Szabó Tímea, hogy egy kerek női fenékkel reklámozták a Révész Máriusz kerékpározásért felelős kormánybiztos fővédnökségével megrendezett balatongyöröki I. Országos kerékpáros-találkozót és fesztivált – a fotó szexuális töltetére csak rájátszott a fesztivál szlogenje, az „Érezd nyeregben magad” is.

„Gratulálok, hogy egy ilyen családbarát és a nőket különösen tisztelő plakáttal reklámozzák a kerékpáros-találkozót. A nők már eddig is nagy becsben álltak a kormányban – ezt ugye már a női kormánytagok számán is látjuk –, de itt egy újabb szintet léptek. Meg is kérdeztem Révészt, hogy hogy gondolták” – írta Facebook-bejegyzésében a parlamenti képviselő, aki nem is állt meg a kommentnél.

Egy augusztus 24-én jegyzett törvényjavaslatával ugyanis be is tiltatná a szexista, a nemiséget feleslegesen használó reklámokat.

Az Egyes törvényeknek az indokolatlan szexuális tartalmú hirdetések tiltásához szükséges módosításáról című javaslatban Szabó az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre hivatkozva módosítaná a médiaszolgáltatásokról szóló törvényt.

„…a közzétett kereskedelmi közlemény a) nem utalhat az erotikára, a szexualitás öncélú – a reklám tárgya, témája által nem indokolt – felhasználására. Az emberi testnek a jó ízlés határai között történő ábrázolása nem kifogásolható, de az ábrázolás módja nem sértheti az emberi méltóságot, a személyhez fűződő jogokat; b) nem tartalmazhat olyan szexuális tartalmú állítást, amely megalázó lehet a fogyasztók számára; c) nem összpontosíthat a modellek testére vagy egyes testrészeire úgy, mintha azok tárgyak lennének, ha azok nem kapcsolódnak közvetlenül a reklámozott termékhez. A modellek nem jeleníthetők meg megalázó, elidegenítő vagy a nemre vonatkozóan negatív módon” – olvasható a javaslatban.

Hogy a szigorítás maradéktalanul teljesüljön, Szabó Tímea átvezetné a településkép védelméről szóló törvényre. Utóbbit a Fidesz éppen a közelmúltban módosította – valószínűleg alkotmányellenesen –, hogy kampányidőszakon kívül betilthassa a párthoz köthető politikai plakátolást, vagyis a Jobbik plakátkampányát.

A törvényjavaslatot Kövér László házelnöknek nyújtotta be a képviselőnő, és elfogadása esetén már szeptemberben eltűnnének a tárgyiasítottan bemutatott női-férfi testek a plakátokról.

Kérdés, mit gondol minderről majd Kövér, aki már 2015-ben egy Fidesz-kongresszuson kifejtette női életcélokról alkotott véleményét: