Feljelentéssel és hazaárulózással pörög tovább a Migration Aid-ügy

Kimeríti a hazaárulás fogalmát, ha a magyar kormányhoz közel álló személyek külföldi titkosszolgálatot, vagy ahhoz köthető csoportot bíz meg azzal, hogy egy magyar civil szervezetről információkat gyűjtsenek, és megpróbálják őket provokatív céllal illegális dolgokba bevonni – mondta csütörtök reggel a Lánchíd Rádió műsorában Siewert András, a Migration Aid alapítvány vezetője. Siewert szerint már nem az ő dolguk ezzel foglalkozni, hanem a hatóságoké, hiszen ez már nemzetbiztonsági ügy.

A menedékkérőket segítő Migration Aid körüli botrány hétfőn kezdődött, amikor Bayer Zsolt publicista a Magyar Időkben arról írt, hogy informátora – egy közelebbről meg nem nevezett oknyomozó újságíró – beszámolt neki egy Siewerttel folytatott beszélgetésről, amelyben az alapítvány vezetője elismerte, hogy a tranzitzónában illegális adatbázist építettek a menedékkérők adataiból, illetve „minden a pénzről szól”, vagyis Soros állítólagos hálózata a humanitárius akciók álcájában valójában csak a milliárdos pénzügyi érdekeit szolgálja, természetesen a bevándorlás segítésén keresztül is. Kedden Bayer egy hangfelvétel részleteit is közzétette, amelyek állítólag a fentieket bizonyítják.

Siewert András, a Migration Aid vezetője szerdán arról beszélt, hogy feltehetően egy külföldi titkosszolgálathoz köthető személyek, a magyar kormánypártok megbízásából próbálták kompromittálni őket, illegális tevékenységbe bevonni őket, hogy ezzel járassák le a menedékkérőket segítő szervezetet, sőt, ellenzéki képviselőket is. Ők viszont gyanút fogtak, már az első beszélgetés után, így ők maguk is rögzítették a bécsi találkozókat, és fotókat is készítettek titokban. Az állítólagos titkosszolgálati emberek egy angol fintech cégként mutatkoztak be, és arra szerették volna rábírni a Migration Aid munkatársait, hogy építsenek egy adatbázist a menekültekről, akiknek a cég állítólag segíteni akart.

A Migration Aid vezetője azt mondta a Lánchíd Rádióban, hogy eddig mindössze négy percnyi felvételt hoztak nyilvánosságra a három órányi beszélgetésből, megvágva, a kontextusából kiragadva.Ígérete szerint azonban hamarosan nyilvánosságra hozzák a teljes felvételt, és mindenki eldöntheti, kinek ad igazat. Közben Bayer csütörtökön azt a következtetést vonta le Siewert szavaiból, hogy ő húzta volna csőbe a menekültsegítőket az izraeli vagy az orosz titkosszolgálat segítségével, ezért feljelenti az alapítvány vezetőjét rágalmazásért.

A Migration Aid állítólagos adatbázisát vizsgálja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is vizsgálja. Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke a Lánchíd Rádió műsorában azt mondta: sajtóhírek alapján értesültek az állítólagos adatkezelésről, és az a feladatuk, hogy utánajárjanak, ez igaz-e, történt-e adatkezelés – a hatóság nyilvántartásába nincs ilyen bejelentve –, és ha igen, jogszerű-e. Ezért keresték meg az alapítványt, és kértek tájékoztatást, hogy végeznek-e adatkezelést a tranzitzónában, és ha igen, milyen jogcímen, milyen adatokat gyűjtenek. Minden személyes adat, ami egy emberrel kapcsolatba hozható, személyes adat, így például egy név és egy ruhaméret már annak számít – utalt Péterfalvi az alapítvány vezetőjének magyarázatára, miszerint a ruhaosztáshoz kellettek a méretek.