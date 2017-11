Feljelentést tesz a Párbeszéd a diákokat ingyen dolgoztató polgármester ügyében

A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy saját éttermeiben ingyen dolgoztatta a Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola diákjait Bóta József, a Heves megyei Szihalom függetlenként nyert, de utóbb a Fideszbe belépett polgármestere, aki húsz éven át az iskola igazgatója is volt.

A Párbeszéd csütörtökön közleményben tudatta: feljelentést tesznek az ügyben. „A hírek szerint a tanulókat kényszerítették is: vagy lehúznak 12 órát az étteremben, vagy a téli szünetben kell dolgozniuk. A Párbeszéd szerint a polgármester hivatali visszaélést követhetett el, de nagy valószínűséggel szabálytalanul foglalkoztatta a gyerekeket, ezért a párt a kormányhivatalnál is bejelentést tesz” – írták.

A párt egy másik büntetőfeljelentést is tesz taovisszaélések miatt. A Direkt36 nyomán az RTL Klub Házon kívül című műsora számolt be arról: egy helyi kézilabda-alapítvány félmilliárd forintos taotámogatást kapott, hogy a környékbeli kézilabdázó gyerekeknek építsenek akadémiát és kollégiumot, de végül egy négycsillagos, panoráma tetőteraszos szálloda lett a támogatást is felhasználó építményből. A Párbeszéd közölte: a taopénzek szabálytalan felhasználása miatt felmerül a hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja.