Feljelentést tettek az Iparművészeti gyanús tendere miatt

Feljelentést tett az Iparművészeti Múzeum iratgyűjteményének kockázatos tárolása miatt a Párbeszéd I. kerületi önkormányzati képviselője: V. Naszályi Márta Facebook-bejegyzésben tudatta a jogi lépést.

Mint írja, „úgy tűnik, a 170 ezres könyvtárnak és adattárnak nincs gazdája, így kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni vele”. A bejegyzést a 24.hu fedezte fel.

V. Naszályi arra alapozza a feljelentést, hogy a Magyar Nemzet március 10-én megírta: több furcsa körülmény merült fel az iratgyűjtemény tárolásával kapcsolatban.

A Cselovszki Zoltán vezette, felújítás előtt álló Iparművészeti önként lemondott az óriási gyűjtemény felügyeleti jogairól – az értékes, sérülékeny iratanyagot pedig egyelőre nem is lehet átvinni a tárolásra kijelölt Jászberényi úti raktárhelyiségbe, mert azt most vakolták ki; a párás levegő csak tönkretenné a gyűjteményt, amely most bedobozolva vár sorsára.

Az állami tulajdonú érték felügyeleti és tárolási jogát egy olyan magáncég, a múzeumi pályázatokon rendre jól szereplő Museum Complex (MC) nyerte el közbeszerzési eljárás során, amely jelentkezőre láthatólag tökéletesen rászabták a tender feltételeit.

A közbeszerzést hiába támadta megalapozottan egy rivális pályázó is, hiába kötelezték bírósági úton az Iparművészetit egy új tender kiírására – a feltételek nem sokat változtak, így az MC másodjára is győzedelmeskedett.

Egyetlen dolgon alakítottak, öt hónap alatt az intézmény több mint 62 ezer darabból álló gyűjteményének szállítása 1,4 milliárd forintról 2,4 milliárdra ugrott.

Jelen helyzetben a frissen vakolt raktárba kellene költöztetni a gyűjteményt és az azt kezelő munkatársakat, holott információink szerint az Iparművészeti szomszédságában is van egy üres épület, amelyet ki lehetne bérelni – a jelenlegi feltételeknél kedvezőbb áron.