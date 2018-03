Feljelentette Kósa Lajost a csengeri nő ügyvédje

Rágalmazás miatt feljelentette Kósa Lajost Helmeczy László, a csengeri Szabó Gáborné ügyvédje. Helmeczy egy, a Facebook-oldalán közzétett videóban közölte: soha nem volt ellene büntetőeljárás, nem volt gyanúsított, és nem ítélték el. „Örülök, Kósa úr, hogy át tetszett venni az ilyen no name jobboldali hírportáloknak a hülyeségét, ahelyett hogy utánanézett volna” – fogalmazott.

Helmeczy – aki egyúttal a DK képviselő-jelöltje Nyíregyházán – hozzátette: Kósa kártérítést fog neki fizetni, így örül, hogy a politikus beszáll a kampányköltségeibe.

Arról is beszélt, hogy Budai Gyula is „beszállt a kampányba”, és ellene is megteszi a büntetőfeljelentést. „Tehát game over” – mondta az ügyvéd.

„Tetszenek majd látni, lesznek még olyan meglepetések, aminek Kósa úr és körei nemigen fognak örülni” – szögezte le Helmeczy.

Korábban a Magyar Nemzet írta meg, hogy Szabó Gáborné még 2013-ban – közjegyző előtt hitelesítve – bízta meg Kósát 4,3 milliárd eurós örökségének kezelésével, amit a politikus el is vállalt. Megállapodásuk szerint a politikus édesanyja 800 millió forintot kapott volna ajándékba a segítségért cserébe.