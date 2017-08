Feljelentik az E.ON-t a kisgólyák halála miatt

Három frissen kirepült kisgólyát ütött agyon az áram Debrecenben, a Sikló és a Torzsás utca sarkán lévő villanyoszlopokon kedd este – közölte Déri János. A Hortobágyi Madárkórház igazgatója azt mondta, az E.ON nem volt hajlandó lekapcsolni az áramot, így nem tudtak segíteni – írja a Dehir.hu.

A kisgólyák a vezetékbe gabalyodtak 10 méter magasan lógva, és még éltek, amikor észrevették őket a lakók. A bejelentések 19 órától folyamatosak voltak a Madárkórház Alapítvány diszpécserszolgálatának ügyeletes telefonján.

„Többször és dokumentáltan értesítettük mi is és a bejelentők is az E.ON-t, a katasztrófavédelmet, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ügyeleti számát, de a helyi lakosság közfelháborodása ellenére az E.ON nem volt hajlandó intézkedni, diszpécserünknek nyomatékosan fel is hívták a figyelmét arra, hogy nem érnek rá kimenni az áramot lezárni, hogy a tűzoltók lehozhassák az akkor még élő sérülteket” – fejtette ki Déri János. Elmondása szerint két kisgólya órákon keresztül még biztosan élt és menthető lett volna, ha eljutnak a Hortobágyi Madárkórházba.

A Hortobágyi Madárkórházat működtető Madárkórház Alapítvány büntetőfeljelentést tesz az E.ON mint a madarakra veszélyes, szigeteletlen oszlopok és légvezetékek üzemeltetője ellen hat gólya halálát okozó természetkárosításért, valamint ezáltal és az időben való segítségnyújtás elmulasztásával megvalósult állatkínzásért.

A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelem sajtóreferense azt közölte, nem hozzájuk, hanem a 112-es központi segélyhívóra érkezett lakossági bejelentés. A 112-es segélyhívó diszpécsere értesítette a debreceni ügyeletet, akik kérték az E.ON-t, hogy áramtalanítsa az oszlopot. A 112-es segélyhívó diszpécsere egyben kérte a bejelentőt, hogy hívja a madárkórházat és közölje velük, hogy ha szükség van a tűzoltók segítségére, hívják őket a madármentők, erre azonban nem került sor – írja a Dehir.hu.

„Borzasztóan sajnáljuk a debreceni gólyafiókákkal történteket. Kiemelt programjaink és erőfeszítéseink ellenére sajnos ilyen balesetek előfordulnak, de kollégáinkkal folyamatosan azon dolgozunk, hogy ilyenek egyre kevesebbszer forduljanak elő” – ezt már Egyházi Nikoletta, az E.ON szóvivője mondta a portálnak. Közlése szerint több olyan, a debreceni lakosság áramellátásának biztonságát veszélyeztető meghibásodás történt, ami leterhelte az E.ON kapacitásait, ezért nem tudtak a szakemberek azonnal a gólyafiókákkal történt balesethez menni.

„Több évtizedes és nagyon összetett, nemzetközi szintű probléma a madarak védelme áramhálózati szempontból. Társaságunk kiemelt ügyként kezeli és tudatos akciótervekkel dolgozik hazánkban a kérdés fokozatos és megnyugtató rendezésén. Az E.ON 80 ezer kilométer hosszúságú hálózatot üzemeltet. Az újonnan épített hálózatok esetén, valamint a hálózati rekonstrukciós munkák során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy azok minél jobban illeszkedjenek az élő környezetbe, ennek köszönhetően az elmúlt 10 évben már kizárólag madárbarát hálózatokat épít társaságunk Magyarországon. Meglévő hálózatainkból évente 200-300 kilométer közép- és 300-400 kilométer kisfeszültségű hálózatot alakítunk át madárbaráttá és szerelünk fel madárvédelmi eszközökkel mintegy 1,5 milliárd forint fejlesztési forrást költve el erre a feladatra. Ezt a munkát a nemzeti parkokkal és szakmai szervezetekkel együttműködésben végezzük. A hálózati korszerűsítéseken túlmenően a Magyar Madártani Egyesület munkáját is támogatjuk, melynek keretében biztosítjuk például a feszültségmentes területet és a szükséges eszközöket a gólyagyűrűzésekhez” – nyilatkozta Egyházi Nikoletta.

Hozzátette, a Hortobágy Projekt keretében 2014-ben fejezte be a cég 118 kilométer szabadvezeték madárvédelmi szempontú földkábelesítését és 36 oszloptranszformátor madárvédelmi átépítését mintegy 1,8 milliárd forint értékben. 2015-ben tovább folytatva a programot további 200 kilométer szabadvezetéket építettek át madárbaráttá további 328 millió forint értékben.