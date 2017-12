Fellélegezhet az államtitkár: szélsebesen lezárták a nyomozást az ügyében

Alig két hónapra volt szüksége a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), hogy a szervezetnél zajló elhúzódó nyomozások közt villámgyorsan pontot tegyen annak az ügynek a végére, amelyet Mikola István államtitkárt érintően folytattak – értesült a Magyar Nemzet. A Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára ügyében februárban rendelt el nyomozást a IX. kerületi ügyészség, miután a 24.hu megírta, hogy a fideszes politikus 2011–2014 közötti nagyköveti fizetése mellett megtartotta magának a minisztérium által a felesége után kiutalt pótlékot is. Az ügyben Tényi István korábbi Fidesz-tag tett feljelentést, a nyomozást pedig az ügyészség döntése értelmében a NAV folytatta le. Azonban a Fővárosi Főügyészség tájékoztatásában azt közli, az adóhivatal a nyomozást áprilisban bűncselekmény hiányában megszüntette.

Az ügy előzménye, hogy Mikola István volt felesége a külügyi tárcának jelezte, nem kapta meg a neki járó havi 1600 eurós, vagyis körülbelül félmillió forintos apanázst. Fülemen Róza nyugdíjba vonulása miatt kérte a diplomatafeleségként töltött időszak elismerését.

Levelében azt írta, hogy Mikola István OECD-nagyköveti kinevezése miatt kénytelen volt minden pénzkereső tevékenységét feladni, és három éven keresztül saját megtakarításaiból fizette a magyarországi járulékokat. Mindeközben a diplomatafeleségként neki járó pótlék teljes egészében volt férje nyugdíjalapját növelte, aki ekkor több mint ötezer euró havi javadalmazást kapott. A 24.hu akkor megkereste az államtitkárt is a párizsi pénzekről érdeklődve, ám Mikola István azt üzente, hogy a volt feleségével kapcsolatban semmilyen üggyel nem akar foglalkozni, és semmilyen állításra nem reagál.

Aztán mégis nyilatkozott erről az összegről Mikola István, méghozzá a volt felesége és közte zajló vagyonmegosztási per tárgyalásán. – Az 1600 eurós feleségpótlék a fizetésem, a nagyköveti ellátmány része volt, ebből finanszíroztam a megélhetésünket – mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a Fővárosi Törvényszéken. Hozzátette: szerinte jogosan használta fel a három éven át folyósított összeget.

A per során egyébként Mikola azt is elmondta, hogy a válóperben elhangzott korábbi állításokkal ellentétben nem 2014-ben, a hazaérkezésükkor, hanem már 2012-ben megromlott közte és felesége között a viszony, az életközösségük megszűnt, így a rezidencia külön helyiségeiben éltek. Egyben közölte azt is, hogy a hatályos külügyi törvény alapján nem volt köteles jelenteni Budapestnek az életközösség megszűnését. Arra hivatkozott, hogy mind ő, mind a felesége eleget tett az elvárt protokolláris kötelezettségeknek.

Az államtitkár botrányos válásának részletei nem először kerültek nyilvánosságra. Tavaly derült ki például, hogy az államtitkár válóperes ügyvédje szerezte meg a Mikola Istvánt is fenyegető banki követelést. Ami azért érdekes körülmény, mert ettől kezdve a válóperes ügyvéd szorongathatja a bedőlt svájci frankos hitellel a volt feleséget és annak gyerekét. Az asszony ezért az ügyvédi kamarához is fordult, ugyanis korábban neki is dolgozott az ügyvéd, így pontos információi lehettek az anyagi helyzetéről.

Szintén tavaly történt, hogy a volt feleség lopásért feljelentette volt férjét, mert párizsi tartózkodásuk alatt eltűnt egy tízmilliós értékű antik bútorkollekció, amit Budapesten Mikola családjánál helyeztek el. A jelenlegi államtitkár vagyonnyilatkozataiban feltüntetett ingatlanokról pedig az derült ki, hogy korábban a felesége birtokában voltak.

Mikola István az első Orbán-kormány egészségügyi minisztere volt. 2011-ben az OECD párizsi nagykövete lett, majd új megbízatásként 2014-ben a biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkárságot bízták rá a külügyminisztériumban.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.02.