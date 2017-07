Félmilliárdért toborozna kínai hallgatókat a Dunaújvárosi Egyetem

A csütörtöki Közbeszerzési Értesítőben jelent meg, hogy becsült értéken 486, 7 millió forintért toboroz kínai hallgatókat alap- és mesterképzéses kurzusraira a Dunaújvárosi Egyetem. A pályázatot egy pekingi cég, a Beijing L&J Education Technology Co. Ltd. nyerte el – a szerződést pedig június 21-én kötötték meg a felek.

A nyílt eljárásban kiírt tender azonban több szempontból is homályos: a tender pontos értéke még nem tisztázott, hiszen a fejvadász cég a toborzott hallgatók számával arányosan emelkedő jutalékot is kap. Egyelőre a kínai jelentkezők száma sem ismert, az egyetem viszont csak akkor fizeti ki a teljes megbízási összeget, ha felvételizők befizették a kötelező díjakat, benyújtották a Magyarországon tartózkodáshoz és tanuláshoz szükséges összes dokumentumot is.

A közbeszerzés anyagából mindenesetre nem az derül ki, hogy az egyetem azonnal kínai hallgatók áradatára számítana: a Beijing L&J akkor kapja meg a maximális, tanulónként 35 százalékos ügynöki jutalékot, ha 15-nél több kínai diák iratkozik be hozzájuk, és kezdi meg tanulmányait az első tanévben.

Az egyetem alap- és mesterszakos képzésre is vár kínai felvételizőket, az első évben pedig az alábbi díjak befizetését várja:

angol nyelvű tanulmányi képzések regisztrációs díja: 200 euró,

az előkészítő év és az angol nyelvű BSC képzési programok tandíja: 3 950 euró/ év,

angol nyelvű mesterképzési programok díja 4400 euró/év,

kollégiumi díj: 120 euró/hónap – öt hónapra előre 600 euró kauciót kérnek,

általános kaució 500 euró – ezt az egyetem visszafizeti, ha a hallgató képzése alatt nem okoz kárt,

egészségügyi biztosítás: mintegy 250 euró/év,

internethasználat díja: 20 euró/hónap.

Vagyis, az általános kauciót nem számolva egy mesterképzéses hallgató mintegy 2 millió forintot fizethet évente a Dunaújvárosi Egyetemnek. Ha az említett, 15 fős létszámot nézzük (és feltételezzük, hogy mindenki a mesterképzést választja), ez egy évben még mindig csak 30 millió forintos bevétel, ami édeskevés a fejvadász cég közel félmilliárdos megbízási díjához képest.

Nem kizárt persze, hogy ennél jóval többen is jöhetnek majd, ami négy év alatt valóban megtérülő befektetést jelent majd az intézménynek.

A Dunaújvárosi Egyetem partnerkapcsolatok révén is igyekszik kínai hallgatókat toborozni: június 14-én – a szerződés megkötése előtt egy héttel – a magyar egyetem vezetői a Jiangxi University of Finance and Economics delegációját látták vendégül, és a lehetséges együttműködésről tárgyaltak.

A kínai fél pedig pont azon képzési formák (angol nyelvű gazdálkodási menedzsment, mérnök-informatikus szak) iránt érdeklődött, amire a dunaújvárosi campus most százmillókért toborozna hallgatókat.