Félmillióan szenvednek a fojtogató betegségtől

Bár Magyarországon kiválóak a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) terápiás lehetőségei, mégis csupán a félmillió beteg 40 százaléka részesül modern és államilag támogatott kezelésben – hívták fel a figyelmet ma pulmonológus szakemberek a betegség világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

Magyarországon körülbelül 5-600 ezer embert érint a betegség, melynek elnevezése a hosszan tartó, a légutak szűkülésével, azaz obstrukcióval és a tüdőszövet károsodásával, tüdőtágulással járó állapotra utal. Bár hazánkban is népbetegség, mégis kevesen ismerik. Pedig a kezelése szempontjából kulcsfontosságú a korai diagnózis, hiszen minél korábban ismerik fel a betegséget és kezdik el a személyre szabott terápiát, annál nagyobb az esély arra, hogy lelassítható a tüdő további romlása.

Évente 14-15 ezer új beteget regisztrálnak hazánkban, ám ez csupán az előrehaladott állapotú, panaszaik miatt orvoshoz fordulók száma. A betegség jellegzetes tünete a nehéz légzés, köhögés, fokozott nyáktermelés, fulladás, fáradékonyság, mellkasi szorító érzés. Sokaknál jellemző az erőteljes fogyás, a hangszín elváltozása is. A betegség végső stádiumában folyamatos oxigénterápia válik szükségessé.

A legveszélyeztetettebb csoport a dohányzó, 40 év feletti korosztály, életesélyeiket a korai diagnózis és kezelés nagymértékben javíthatja. A COPD az egészségügyi ellátórendszerre is nagy terhet ró, Európában évente 48 milliárd euró többletköltséget okoz, itthon pedig becslések szerint évi 20 milliárd forinttal terheli meg az államkasszát. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint 2030-ra a COPD lesz a harmadik leggyakoribb halálozási ok a világon.

Horváth Ildikó, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet professzora a témával kapcsolatban ma arról beszélt: Magyarországon kiválóak a COPD terápiás lehetőségei, tulajdonképpen sikertörténetről beszélhetünk.

– A legkorszerűbb gyógyszerek 90 százalékos állami támogatással érhetők el, mind a terápia, mind a finanszírozási háttér biztosított. Sajnos azonban gyakran szembesülünk azzal, hogy mire a beteg a tünetei miatt orvoshoz fordul, a tüdőfunkció fele már elveszett. Ennek az az oka, hogy a betegség tünetei kezdetben enyhék, más betegségekkel is összetéveszthetők, így a szakszerű kezelést sok esetben már csak a COPD előrehaladott stádiumában tudjuk megkezdeni. A félmillió hazai érintett közül csupán 200 ezer beteg áll kezelés alatt – mondta.

A sajtótájékoztatón szó volt arról is: a betegség kialakulásáért döntően a cigaretta felelős, a betegek 90 százalékánál a betegség az akár aktív, akár passzív dohányzás szövődményeként alakul ki. 2000 és 2014 között a cigaretta egyébként több mint 370 ezer áldozatot követelt hazánkban; a dohányos nők helyzete pedig különösen aggasztó. A körükben a 100 ezer főre jutó légcső-, hörgő-, tüdődaganat okozta többlethalálozási arányszám értéke drasztikusan, 60 százalékkal emelkedett.