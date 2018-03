Fenyegetőzött az ünnepen Orbán Viktor

Fenyegetés, bántalmazás, ellenzéki összefogási forgatókönyvek – sok mindenről szólt a március 15-e, de legkevésbé az ünneplésről. Három héttel az április 8-i parlamenti választás előtt talán nem is meglepő, hogy az aktuális politikai kérdések uralták az 1848–49-es szabadságharc és forradalom évfordulóját, de Orbán Viktornak sikerült egészen új szintre emelnie a voksolás tétjét.

A miniszterelnök a Parlament előtt, a Kossuth téren elmondott, elvileg ünnepi beszédében ugyanis nyíltan fenyegetőzött. – A választás után természetesen elégtételt fogunk venni. Erkölcsi, politikai és jogi elégtételt is – közölte teljes természetességgel, előrevetítve, mire lehet számítani egy újabb Fidesz-győzelem esetén. Habár részleteiben nem fejtette ki, mégis mire gondol, de sokat elárul, hogy fenyegető mondata előtt éppen arról beszélt, hogy az egyéni választókerületekben a fideszessel szemben mindenhol „egy Soros-jelölt” áll majd szemben.

Vona Gábor nem sokkal később, a Jobbik megemlékezésén azt mondta, hogy ők nem félnek Orbán Viktortól, „féljen csak ő, mert neki van félnivalója”. A Batthyány-örökmécsesnél összegyűltek előtt felidézte, utoljára Grósz Károly, az MSZMP főtitkára fenyegette meg a magyar embereket. Habár a Jobbik elnöke konkrétan nem hozta szóba az esetleges választási együttműködést a többi ellenzéki párttal, barátságos hangot ütött meg. – Én előre nézek, és megfogadtam, a jót keresem, ami összeköt. A megegyezést keresem – fogalmazott Vona Gábor. Az örökmécsesnél, a Szent Korona másolatánál egyébként a Jobbik képviselőjelöltjei esküt is tettek.

A balliberálisok rendezvényén is beszéltek az összefogás kérdéséről. Gyurcsány Ferenc DK-elnök például azt mondta, hogy tárgyalni kell a Jobbikkal is, továbbá megígérte, hogy visszaléptetik jelöltjüket az LMP-s Szél Bernadett javára. Szövetségese, Karácsony Gergely, a szocialisták és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje viszont már arról beszélt, „ha Vona Gábor nyeri a választást, az is Orbán Viktor győzelme lesz”.

A gyújtó hangúnak szánt beszédek mellett tettlegességre is sor került. A kormány mellett kiálló békemeneten ugyanis megütötték és megrángatták lapunk munkatársát, amikor a szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF) vezetőinek számukra kellemetlen kérdéseket próbált feltenni egyebek között Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak és Kósa Lajos fideszes politikusnak az ügyeiről. Munkatársunk bántalmazásán Bayer Zsolt, kormánypropagandista jót nevetett.

A Kétfarkú Kutyapárt fővárosi ellen-békemenete is több ezer embert vonzott. A jó hangulatú vonuláson munkatársunknak feltűnt, hogy rengeteg feliraton szerepelt Tiborcz István, még ha nem is név szerint: „Alkalom szüli a tol-vejt” - egyik kedvenc transzparense ez volt. A kutyapártiak és a balliberálisok végül az esti, Operánál kezdődő, majd a Nemzeti Múzeumnál folytatódó diáktüntetésre vonultak. Itt nemcsak az oktatást, de a kormányt bíráló szónoklatok sora hangzott el. A szervezők végül a múzeumnál berekesztették a demonstrációt, s úgy búcsúztak a tüntetőktől: Rabok legyünk vagy szavazzatok!

Egy kisebb csoport azonban tovább vonult a Bródy Sándor utcán, majd kimentek a Rákóczi útra, ahol tovább tüntettek, rendőrök kíséretében. A csoport láthatóan nem tervezetten, hanem ad hoc módon mozgott, és egy spontán útlezárással próbálkozott. A feltűnően nagy erőkkel jelen lévő rendőrök ezt megakadályozták, de nem érték be ennyivel: közlekedési szabálysértésre hivatkozva körbezárták a maradék tüntetőket, majd egyenként mindenkit igazoltattak – állítólag így lehet majd azonosítani, kik szabálytalankodtak az úttesten.

