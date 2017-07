Fidesz: Bárhogy szidják, a negatív kampány működik

Jövőre is folytatja a Fidesz a negatív kampányt, miután eredményt lehet elérni vele – jelentette be a Bálványosi Szabadegyetemen Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az Index tudósítása szerint a politikus leszögezte: „Bárhogy szidják is az értelmiségi szalonokban a szembesítő kampányt, azt, hogy túl sok a plakát, még negatív kampánynak is lehet mondani, de valójában ez működik.” Épp ezért az eredmények ismertetése mellett a kampány során folytatják azt, amit Hidvéghi és a kormány sajátos módon szembesítésnek szokott nevezni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kommunikációs igazgató szerint az előnyös adatokat is el kell majd mondani, „de a jó hírek kevésbé érdekesek, mint a rossz hírek, a negatív hírek keltik a szenzációt”. Maradna Brüsszel kritikája is, szerinte ugyanis „a migráció erőltetése” továbbra is napirenden lesz az Európai Unió részéről.

Hidvéghi arról is beszélt csütörtök délelőtt Tusványoson: nehezebb úgy kampányolniuk, hogy nyolc éve kormányoznak, Orbán Viktor pedig harminc éve ott van a politikai porondon. A Facebookra próbálnak majd ráfeküdni: sürgetik, hogy jelöltjeik hozzanak létre saját oldalt, és azt használják is szakszerűen. Digitális munkatársakat is küldenek a választókerületekbe, nekik pedig a jelölteket kell majd segíteniük a posztolásban. Kiderült: az ő feladatuk lesz az is, hogy rábírják az esetleg húzódozó jelölteket privát szférájuk megosztására.

A beszélgetésen részt vett az RMDSZ ügyvezető elnöke, Porcsalmi Bálint is, aki kifejtette: a határon túli magyarok körében sokkal inkább a regisztrációról, a levélszavazat helyes elküldésének módjáról kell beszélni. Mint elhangzott, a határon túli szavazók nagy része már most tudja, kire fog szavazni. Ismeretes, három éve a levélszavazatok 95 százalékát a Fidesz söpörte be.

A beszélgetők kifejtették azt is, hogy egyszerű üzeneteket kell megfogalmazni, ami szerintük viszont nem áll ellentétben a morállal. Hidvéghi szerint a lényeg, hogy immorális, hazug dolgokat nem szabad mondani.