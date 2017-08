Fideszes EP-képviselő: Nem Soros nyomja a gombot Brüsszelben

Nem Soros György nyomja a gombot Brüsszelben, annak érdekében, hogy hívják össze a parlamenti ülést Budapesten a CEU miatt – nyilatkozta az Atv.hu-nak Schöpflin György. A fideszes EP-képviselő arra a kérdésre, hogy más fideszesek és Orbán Viktor miért láttatja Sorost „mindenható háttérhatalomnak”, azt mondta: ez a politika!

Schöpflin György nem tartja valószínűnek, azt sem, hogy a milliárdos üzletember hívná össze a magyar parlament rendkívüli ülését.

Én nem gondolom, hogy Soros György irányítaná az Európai Bizottságot, és ezért kezdeményeztek volna kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben a felsőoktatási törvénymódosítás, a CEU ügyében – mondta a fideszes európai parlamenti képviselő az Atv.hu-nak.

A képviselő aztán hozzátette: nem tudja konkrétan, hogy a háttérben mi történt a CEU-val kapcsolatos uniós kötelezettségszegési eljárás megindítása előtt Brüsszelben. Azt lehet tudni, hogy Soros György és Michael Ignatieff előtte beszéltek Juncker bizottsági elnökkel és más biztosokkal is.

Schöpflin György szerint a CEU ügyében ki kell szedni az egészből a politika méregfogát, és akkor kiderül, hogy nincs más probléma, kifogás, mint a szolgáltatás szabad áramlása, erre pedig megvan a magyar ellenérvrendszer. A vizsgálatot a Európai Néppárt is szorgalmazta, Manfred Weber frakcióvezető is, de most már az a várakozás, hogy lesz kiegyezés, valamilyen jogi-adminisztrációs megoldást találnak a felek – tette hozzá a képviselő.

A Soros-plakátok kapcsán Schöpflin György csak annyit mondott: ő maga nem nagy plakátbarát, de a kampány legalább azt elérte, hogy most már mindenki tudja, ki az a Soros György.

„Soros Györgyről, a spekulánsról szólt a kampány, és nem Soros Györgyről, a zsidó származású milliárdos üzletemberről” – mondta Schöpflin György, és emlékeztetett, hogy az izraeli miniszterelnök szerint sem volt antiszemita hangütése a plakátoknak.