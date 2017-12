Fideszes győzelem a solymári időközin

Az ellenzéki összefogás ellenére a Fidesz–KDNP jelöltje, Dalos Attila nyerte Solymáron az időközi önkormányzatiképviselő-választást. Az önkormányzati választáson átlagosnak számító, 40 százalékos részvétel mellett Dalos Attila 225 szavazatot kapott (56,8 százalék), a függetlenként indult Kárpáti Zsuzsanna 169-et (42,7 százalék). A Magyar Munkáspárt jelöltje, Pálmai Ferenc összesen 2 voksot szerzett. Mindez azt jelenti, hogy bár a független jelölt mögötti ellenzéki összefogás nem tudott nyerni, lényegesen javított a korábbi eredményen, hiszen korábban kétszer ekkora különbséggel tudott győzni a Fidesz.

Ősszel meglepően rövid idő alatt született meg a solymári ellenzéki összefogás. A KDNP-s Gaal Gergely szeptember 18-án tette le országgyűlési képviselői esküjét, miután a párt őt jelölte a júniusban elhunyt Rubovszky György képviselői helyére. Az esküvel párhuzamosan Gaal lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról, ezért kellett megtartani most az időközi választást.

November 13-án az MSZP, a DK, az Együtt, a Párbeszéd és az LMP közleményben jelentette be, hogy mindannyian Kárpáti Zsuzsanna független képviselőjelöltet támogatják. Két hét múlva pedig a Momentum helyi politikusa, Szemző Áron közölte a Facebook-oldalán, hogy pártja szintén Kárpáti mögé áll, aktivistáik ráadásul segítenek a jelölt plakátjainak kihelyezésében is. Az LMP és a Momentum döntésének jelentőségét az adja, hogy míg helyi szinten az MSZP, a DK, az Együtt és Párbeszéd sokszor bizonyította együttműködési készségét, addig az LMP és a Momentum országos szinten – listás és egyéni választókörzeti – különállást hirdetett. Viszont az is igaz, hogy a két párt a 2018-as országgyűlési választás kapcsán képviseli ezt az irányvonalat, az önkormányzati választások esetében ilyen kijelentést nem tettek.

Kárpáti Zsuzsanna, a baloldal közös független jelöltje korábban úgy nyilatkozott: Solymár jobboldali község, de így is esélyesnek tartja magát, hiszen a függetlensége miatt nincs rajta semmilyen politikai bélyeg. Elmondta, hosszú ideje a településen él, fotósként dolgozik, és helyben mindenki ismeri. Azt ígérte, a választás után sem lép be egyik pártba sem, és ezt tisztázta a támogatóival is.

A közös ellenzéki jelölt esélyeit elméletben tovább növelte, hogy a Jobbik nem indított önálló jelöltet a solymári körzetben, bár nem is jelentette be, hogy támogatja Kárpáti Zsuzsannát. Azonban számolni kellett a kormánypártok helyi népszerűségével. A 2014-es önkormányzati választáson a Fidesz és a KDNP által is támogatott Gaal Gergely 215 szavazatot kapott (61,9 százalék), az MSZP–DK színeiben induló Aranyi Zoltán Zsolt 96-ot (27,6 százalék), a jobbikos Murányi Levente pedig 36 voksot szerzett (10,3 százalék). Vagyis az ellenzék együtt sem volt versenyben a kormánypártokkal.