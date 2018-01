Fideszes képviselő cége építhet 121 milliós kerítést Pápán

Hirdetés és tárgyalás nélküli önkormányzati közbeszerzésen nyert Zsegraics Gyula fideszes képviselő cége Pápán.

A meghívásos pályázaton rajta kívül csak egy kft. indult – egyedüli Pest megyeiként a Pápa környéki cégek között.

A két befutó árajánlat között mindösszesen 0,003 százaléknyi volt az eltérés.

A pápai polgármester szerint minden rendben, Zsegraics ügyvédje viszont megtiltotta, hogy idézzük a vállalkozó szavait.

Már csak néhány lépés van hátra a pápai Esterházy-kastély környezetének teljes felújításához: a rekonstrukció egyik utolsó állomásaként vissza kell állítani a kastély körüli kerítést és a park kovácsoltvas fő- és mellékkapuit.

Hogy, hogy nem a pápai önkormányzat kerítésrekonstrukcióra kiírt, Miniszterelnökség által is támogatott közbeszerzési pályázatát egy helyi fideszes képviselő cége vitte el, méghozzá 121 millió forintért.

Hajszál híján ugyanannyi

A projektre a Közbeszerzési Értesítőben találtunk rá; az állami közbeszerzések között talán kis falatnak számítana, de szemet szúrt, mert a dokumentum szerint eredetileg nettó 38,5 millió forintra becsülték a felújítás költségeit – a nyertes pályázó,

a Bótakő Kft. viszont tripla áron, nettó 121 386 041 forintos ajánlattal nyert a közbeszerzésen.

A kerítéstenderre mindössze két ajánlat érkezett: a hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzésre ugyanis hat cégnek küldtek ajánlatot, de csak a pápai Bótakő Kft. és a pátyi Herenkó Hungary Kft. indult a tenderen.

Meglepő az is, hogy a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázó, a Herenkó Hungary a győztesnél csupán 30 ezer forinttal drágább tendert nyújtott be – vagyis,

egy 121 milliós nagyságrendű beruházásnál töredéknyi, 0,03 ezreléknyi volt eltérés két, egymással elvileg nem egyeztető versenyző árajánlata között.

A vesztes pályázó, a Herenkó egyedüli Pest megyei cégként is kitűnt a pápai és Pápa-közeli meghívottak szűk mezőnyéből – nem volt egyértelmű, hogy a pápai önkormányzat miért gondolt rájuk potenciális befutóként.

A kerítésrekonstrukciós pályázat bontási jegyzőkönyve a meghívottakkal papa.hu

Nem találtam nyomot arra sem, hogy a Herenkó korábban kapott volna pápai megbízást. A cég ügyvezetője, Chrenkó Attila viszont már dolgozott a korábban mintegy kétmilliárdból, uniós támogatással rendbe hozott Esterházy-kastély felújításán; az Építészfórum 2015 cikke szerint kőrekonstrukcióval foglalkozott, a Reneszánsz Zrt. megbízásából.

Talán innen jött a meghívás ötlete is – Chrenkó mindenesetre nem válaszolt a témában elküldött írásos kérdéseimre.

Amikor a városatya cége nyeri a pályázatot

A nyertes cég ügyvezetője az Opten nyilvántartása szerint Zsegraics Gyula; Zsegraics nevére azonban nemcsak a cégadatbázisok dobnak ki találatot, hanem Pápa városi honlapja is, hiszen a férfi a Fidesz–KDNP helyi önkormányzati képviselője a 10. választókörzetben. Sőt, tagja a pápai városfejlesztési bizottságnak is, így nyilvánvalóan ráláthat a település tervezett városfejlesztési projektjeire.

Zsegraics Gyula a városfejlesztési bizottság tagjaként lett sikeres pályázó papa.hu

Telefonon, majd később levélben is megkerestem Zsegraics Gyulát: hívásomkor a Magyar Nemzet újságírójaként mutatkoztam be a vállalkozónak, aki eleinte segítőkészen, nyugodtan válaszolgatott a kerítésrekonstrukció költségeire vonatkozó kérdésekre.

Amikor azonban fideszes önkormányzati pozíciójára is rákérdeztem, a férfi indulatba jött, ügyvédjét emlegette, majd lecsapta a telefont.

Pár órával később levelemre már az említett ügyvéd válaszolt, aki írásban tiltotta meg, hogy bármilyen, a beszélgetésben elhangzó információt közzétegyek, az írásban feltett kérdésekre pedig nem érkezett válasz.

Nincs itt semmi különös

Ezután Pápa polgármesteréhez, Áldozó Tamáshoz fordultam: szerettem volna megtudni, hogy Zsegraics önkormányzati, városfejlesztési munkakörét összeegyeztethetőnek tartják-e azzal, hogy a képviselő és bizottsági tag magánvállalkozóként fut be egy helyi tenderen. Jó lett volna megtudni azt is, hogy miért számoltak eleinte 38,5 milliós kerítésépítési költségvetéssel, és miért fogadták el aztán zökkenő nélkül a háromszoros árajánlatot is. Áldozó Tamás válaszában jelezte:

sem a közbeszerzési törvény, sem az önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzata alapján nem összeférhetetlen, hogy a Bótakő nyert a pályázaton.

Zsegraics Gyula sem a közbeszerzési eljárás előkészítésében, sem lefolytatásban nem vett részt, ezt önkormányzati képviselőként nem is tehette meg.

A városfejlesztési tervekről minden polgár értesülhet a helyi sajtóból.

A közbeszerzés értékét tervezői értékbecslés határozta meg.

300 millió forintos értékhatár alatti beruházásoknál szabályos, hogy tárgyalás és hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás zajlik.

Természetesen, az is elképzelhető, hogy Bótakő 121 millió 386 ezres ajánlati ára reálisnak számít, és valaki alaposan melléfogott az első értékbecsléssel.

Hiszen egy 333 méteres kerítésről van szó, amiből a Veol szerint 143 métert teljesen újjá kell építeni, 90 métert pedig felújítani úgy, hogy a kerítés egésze szigetelésre, restaurálásra szorul. A Magyar Nemzet információi szerint a kerítés mellett pótolják a kastélypark főbejáratának óriási, kovácsoltvas kapuját is, ami magában is sokmilliós, külön beruházás lesz.

Lázár János megígérte

Az elnyert közbeszerzési tender körülményei azonban így is kérdésesek, legalább etikai szempontból kifogásolhatóak. Persze nehéz az etikát számon kérni a NER rendszerén – olyankor, amikor visszhang és hatósági eljárás nélkül marad az is, ha Mészáros Lőrinc polgármesterként saját cégének ad munkát egy közbeszerzési eljáráson, vagy ha Orbán Viktor apja alvállalkozóként jelenik meg egy nagy állami beruházáson.

Hogy a kormány jól fogadja a pápai terveket, és működik a helyi lobbierő, azt mindenesetre jelzi, hogy a Pápa.hu cikke szerint kerítés és kastélykapu visszaállítására korábban maga Lázár János ígért 100 millió forintos támogatást a Miniszterelnökség nevében.

Kovács Zoltán korábbi pápai polgármester aztán tovább dolgozott az ügyön – a Miniszterelnökség területi közigazgatási államtitkáraként –, így a támogatás összege később 165 millió forintra hízott.