Fideszes politikus édesanyja teheti ki a bérház lakóit

Lényegében lakókkal együtt adott el Miskolc vagyonkezelő cége egy önkormányzati tulajdonú ingatlant az egyik fideszes önkormányzati képviselő, Nánási-Kocsis Norbert volt cégének. Az ingatlanforgalmazással foglalkozó Invesco Kft. 2015-ig állt a tulajdonában, a vállalkozás azonban utána is a családban maradt: a városatya ma 82 éves édesanyja nevére írták – tudta meg a Magyar Nemzet. Az új tulajdonos a lakásokban gyermekükkel és unokáikkal élő kisnyugdíjasokat minden eszközzel igyekszik távozásra bírni. Nánási-Kocsis állítja ugyan, hogy „édesanyja önállóan intézi a dolgait”, ám a lakók elmondása alapján neki is fontos, hogy minél hamarabb szabaduljanak tőlük. Az ott lakó Gyovai Zoltánné és Magyar Sándorné ugyanis egybehangzóan azt mondja: Nánási-Kocsis édesanyja mellett maga a képviselő is hívta őket az ügyben.

Nánási-Kocsis Norbert már az eladás körül is ott sertepertélt: az a városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság határozott róla, amelynek maga is tagja. Az ingatlanforgalmazó társaság mindenesetre áron alul jutott az ingatlanhoz. Lakatlanul ugyanis 21 millió, lakottan pedig 10,5 millió forintra értékelték.

Ezt a bizottság 2016. decemberi ülésére készült előterjesztésből tudni, amelyet Kriza Ákos fideszes polgármester jegyzett. Az ingatlan különben nem a rajta álló, 30–40-es évekből származó épületek miatt értékes, hanem mert kiváló helyen fekszik: kőhajításnyira a Búza téri piactól és buszpályaudvartól, ennek megfelelően az építési szabályzat is gazdasági-kereskedelmi övezetbe sorolja a telket. Az már csak apró adalék, hogy az előterjesztő úgy ítélte meg: „A sajtó tájékoztatása nem indokolt.”

Az iratok szerint éppen egy éve, tavaly március 20-án került az ingatlan az Invesco tulajdonába. Ennek azért van jelentősége, mert a fideszes képviselő édesanyja, Kocsis Lászlóné nevén lévő cég kötbér ellenében vállalta: egy éven belül elbontja az épületeket, és addig elhelyezi a lakókat is. Egyik sem történt meg. A lakók szorult helyzetét egyébként a Hír Televízió Panaszkönyv című műsora mutatta be. – Tavaly áprilisban értesített az önkormányzat arról, hogy új gazdája van a lakásnak. Az Invescótól kapott szerződést abban a tudatban írtuk alá, hogy ugyanolyan jogaink vannak, amilyenek az önkormányzattal szemben is voltak – magyarázta lapunknak a nyugdíjas lakó. Néhány hónappal később viszont az Invesco felmondta a szerződést.

A kormánypárti politikus édesanyja már tavaly nyáron arról értesítette őket, hogy november végéig el kell hagyniuk a házat, a kötbér összegét pedig a lakókra terhelik. Decemberben már a lakások kiürítésére és a kulcsok átadására szólította fel Gyovainéékat. Ha nem így lesz – áll a levélben –, használati díjat számolnak fel. Ám a lakók ennek mértékéről semmit sem tudnak. – Kocsis Lászlóné azt mondta, ha nem megyünk ki, akkor is jönnek a buldózerek – jelentette ki Gyovainé.

Az Invesco megfizethetetlen árú lakásokat kínált az asszonyoknak. Mert míg az önkormányzatnak 14 ezer forintot fizettek havonta, a cég már 50–70 ezer forintért kínált nekik piaci albérletet.

A lakók jogi képviseletét vállaló Gergényi Szabolcs szerint az önkormányzat jogszabályba ütközően szüntette meg a lakókkal kötött határozatlan idejű bérleti szerződést, ráadásul törvényi kötelezettségeinek sem tett eleget. Sem cserelakást, sem pénzbeni térítést nem kínált nekik. – Önmagában is jogellenes, hogy a bérlőkkel kötött szerződést önkényesen megszüntesse az önkormányzat, és „átadja” őket egy harmadik félnek. A vagyonkezelő és az Invesco között létrejött szerződés pedig azért is jogellenes, mert a lakókról – mint harmadik személyekről – a hozzájárulásuk nélkül döntöttek. Ráadásul a piaci bérleti szerződéssel lényegesen kevesebb jog illeti meg őket, mint önkormányzati bérlőként – magyarázta a jogász. Ezért a bérleti jog folytatását és cserelakást vagy pénzbeli térítést, illetve az Invescóval kötött szerződés megszüntetését kérik. Ha kell, a bíróságon.

Jogellenesnek vélt szerződésével az önkormányzat egyébként lehetetlen helyzetbe is manőverezte a lakókat. Amikor ugyanis biztatására újra pályáztak önkormányzati lakásra, azért utasították el őket, mert az elmúlt egy évben volt bérleti jogviszonyuk. Közben a helyhatóság a jelek szerint az időhúzásra játszik. Sokáig nem válaszoltak a jogásznak, majd közölték: megvizsgálják a megkeresést. Lapunk februári kérdéseire viszont még ennyit sem mondtak. Kocsis Lászlóné ügyvezetőt az Invesco irodájában kerestük, de ottjártunkkor azt mondták, kórházban van. Nánási-Kocsis Norbert pedig heteken át figyelmen kívül hagyta hívásainkat, végül egy másik számról keresve értük el. Ekkor zavarodottan arról beszélt, hogy neki nincs köze az épülethez, forduljunk a céghez. Felvetésünkre – miszerint nem tartja-e aggályosnak, hogy az a bizottság döntsön az értékesítésről, amelynek ő is tagja, a vevő pedig az édesanyja nevén levő cég – azt hajtogatta, hogy versenytárgyaláson vette meg a cég az ingatlant. Amikor pedig – okát tudakolva – azzal szembesítettük, hogy kereste az eladás után a lakókat, hosszan hallgatott, majd azt mondta, nem kereste őket.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.21.