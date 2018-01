Fideszes politikusok lepték el az iskolákat

Ne használják fel a diákokat pártpolitikai célokra! – több alkalommal is erre kérte a Klebelsberg Központ (KK) a sajtó munkatársait és a pártok képviselőit. Ám úgy tűnik, az állami szervezet az ellen nem emelt kifogást, hogy az iskoláknak biztosított informatikai fejlesztések átadására rátelepedjenek a kormánypártok országgyűlési választáson indítandó jelöltjei.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az Emberi Erőforrások Minisztériumát (Emmi) vezető Balog Zoltán tavaly decemberben jelentette be az egyébként valóban örömteli hírt, hogy még 2017-ben 6,2 milliárd forintos informatikai fejlesztési támogatást kapnak költségvetési forrásból a közép-magyarországi régió oktatási intézményei. A miniszter ezt egy péceli iskolában tartott sajtótájékoztatón közölte, a Fidesz egyik országgyűlési képviselőjének, Szűcs Lajosnak a társaságában. A bejelentés pedig jó alkalmat nyújtott arra is, hogy teátrális vágóképek készülhessenek a miniszterről és az áprilisi választáson újból induló kormánypárti képviselőről, ahogy az informatikai eszközöket rejtő dobozokat saját kezűleg adják át az intézményben.

Arról, hogy a burkolt kampányban rejlő lehetőséget más fideszes politikusok is meglátták, több képviselőjelölt közösségi oldalán található fotó is árulkodik. Például a kelet-pesti tankerület egyik intézményében sem hiányozhatott a kormánypárt jelenléte, így Dunai Mónika kerületi országgyűlési képviselőről is készülhetett fénykép az informatikai eszközt rejtő doboz – és persze a diákok – társaságában.

Saját beszámolója szerint „szemrevételezte” az eszközöket Zsigmond Barna Pál is, akit Budapest IV. kerületében fog indítani a nagyobbik kormánypárt. Zsigmond Barna Pálhoz csatlakozott Wintermantel Zsolt, Újpest ugyancsak fideszes polgármestere is. Ehhez hasonlóan az ugyancsak fideszes, Budakeszin áprilisban ismét elinduló Csenger-Zalán Zsolt is mondott egy beszédet a gépek átadásakor, mégpedig egy feldíszített karácsonyfa előtt.

Dobozt fogott György István, aki akkor még kormánymegbízottként vett részt az iskolai átadáson, ám azóta már róla is hivatalosan tudni: a főváros X. kerületében indítja a Fidesz az április 8-án tartandó országgyűlési választáson. A politikusok nemcsak az iskolákat, hanem az óvodákat sem szokták elkerülni.

Decemberben például Simicskó István honvédelmi miniszter osztott csokimikulásokat az óvodásoknak, míg Csepregen egy felújított utca átadása alkalmával ugyancsak ovisoknak kellett felvonulniuk. Néhány esztendeje pedig az döbbentette meg a közvéleményt, hogy egy mórahalmi kormányablak megnyitóján az óvodásoknak kellett dicsőítő verset szavalniuk.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.19.