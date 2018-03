Focimeccsre hívta ki Orbánt a Momentum elnöke

„Ha már nem vitázik Orbán Viktor, kihívjuk egy focimeccsre!” – közölte a Monentum Mozgalom a Facebook-oldalán. A bejegyzésben egy videót is közzétettek, melyben a Momentum elnöke, Fekete-Győr András a felcsúti Pancho Arénától üzent a miniszterelnöknek.

„Eljött ide a momentum generáció aranycsapata, itt vagyunk 11-en. Tulajdonképpeni fiatal demokraták, akik ki szeretnénk hívni egy focimeccsre az öreg despotákat és Orbán Viktort” – fogalmazott. Fekete-Győr hozzátette: a tét az lenne, hogy ha legyőzik Orbánékat, a későbbiekben minden stadion mellé épüljön majd egy kórház.

„Mi is imádunk focizni, úgyhogy ezúton is szeretnénk őt megkérni arra, hogy hozza el a csapatát és focizzunk egyet. Legalább addig sem állnak üresen a stadionok, és ezt a mögöttem lévő Pancho Arénát is meg tudjuk tölteni emberekkel” – jelentette ki.