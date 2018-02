Fodor Gábor helyett Bősz Anettet akarja az MSZP és a Párbeszéd

Igen nehéz helyzetbe hozta az MSZP és a Párbeszéd a Fodor Gábor nevével fémjelzett liberálisokat – értesült a Magyar Nemzet. A szocialisták estébe nyúló választmányán ugyanis felajánlották nekik, hogy megkapják a pártlistán a 15., talán még befutónak is tekinthető helyet, azonban azzal a feltétellel, hogy az nem Fodor Gáboré, hanem egy másik párttagé, Bősz Anetté lesz.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A liberálisokat nyilván meglepte ez a forgatókönyv, egyelőre annyit közöltek, hogy az ügyvivő testületük megfontolja az ajánlatot. Lapunk információi szerint holnap délelőtt ül tárgyalóasztalhoz Fodor Gábor, illetve az MSZP és a Párbeszéd nevében Molnár Gyula és Karácsony Gergely, akkor derülhet ki, hogy elfogadják-e ezt a konstrukciót.

A Magyar Nemzet úgy tudja, a liberálisok alapvetően az első 10-12 hely egyikét szerették volna. Habár ezt nem fogalmazták meg, de a legutóbbi választást figyelembe véve arra volt a legnagyobb esély, hogy legismertebb arcukat, Fodor Gábort juttatnák újabb négy évre parlamenti székhez. Emlékezetes, a 2014-es választásokon is ő volt az egyetlen a liberálisok közül, aki befutó helyet kaphatott az akkori közös baloldali listán.

A szocialisták és a liberálisok találkozója után a pártlistáról a végső döntést a szintén holnap délelőtt ülésező MSZP-kongresszus hozza meg. (Ez lesz az a rendezvény, amelyet tavaly decemberről halasztottak el mostanra, mert akkor még túl sok volt a nyitott kérdés a szövetségi politikában.) Itt mondják ki hivatalosan azt is, hogy az MSZP és a Párbeszéd közös listával indul a választáson, vagyis mindkét párt logója rajta lesz a szavazólapon. Habár korábban még sokan tartottak ettől, hiszen így 10 százalékot kell megugraniuk a parlamentbe jutáshoz, lapunk információi szerint Karácsony Gergely az utóbbi időben kifejezetten ragaszkodott ehhez a megoldáshoz. A listavezető értelemszerűen Karácsony Gergely lesz, aki egyébként már korábban közölte, ha nem nyernek és nem lesz belőle kormányfő, akkor nem ül be a parlamentbe, hanem folytatja polgármesteri munkáját Zuglóban. Molnár Gyula, az MSZP elnöke tegnap azt mondta, hogy ez nem is kongresszus lesz, hanem inkább kampánynyitó.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.10.