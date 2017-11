Földiák András: A bérunió is pillér

Hiánypótlónak és jelentős fordulatnak tartja az európai szociális pillér elfogadását a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke. Földiák András a Lánchíd Rádió műsorában azt mondta: az unió eddig inkább gazdasági érdekeket szolgált, és most igyekszik a dolgozók szempontjait is figyelembe venni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az érdekképviseleti vezető úgy látja: bár van arra esély, hogy az elmélet nem válik maradéktalanul gyakorlattá, már önmagában az is haladás, hogy idáig eljutottak a tagállamok. „Ez már akkor is nagyon fontos, ha most ez az akcióterv nem hoz olyan eredményt, amelyben bízunk” – szögezte le.

A szakember szerint a magyar munkavállalói és szociális jogrendszert teljesen újra kellene gondolni a most elfogadott uniós alapelvek szerint.

Hozzátette, hogy mindehhez szervesen kapcsolódhat a Jobbik béruniós kezdeményezése – már csak azért is, mert jelenleg Magyarországon még mindig nem lehet megélni a minimálbérből. Az egész pillért áthatja a méltó munkához való jog, ez az egyik legfontosabb elv – emelte ki.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A szociális jogok európai pillérét létrehozó nyilatkozatot Orbán Viktor is aláírta Göteborgban, pedig év elején még brüsszeli támadásnak tartotta.

A dokumentum húsz kulcsfontosságú elvet határoz meg ahhoz, hogy méltányosan és jól működjenek az EU-tagországok munkaerőpiacai és jóléti rendszerei. Idetartozik például az egyenlő hozzáférés a munkához, a tisztességes munkakörülményekhez és bérekhez, valamint a szociális védelemhez, munkanélküli-segélyhez és képzéshez.

„A foglalkoztatási ráta Európában még nem volt ilyen magas, és 2008 után újra azt látjuk, hogy a munkanélküliek aránya, amely még mindig botrányosan magas, főleg a fiatalok körében, megint zuhan. Mi pontosan ezt a pillanatot választottuk ahhoz, hogy megvitassuk és aláírjuk a szociális jogok pilléréről szóló nyilatkozatot” – jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke.