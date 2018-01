Fordulat: az Együtt-től már nem is követeli a bírságot az ÁSZ

Nyilvánosságra hozta az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az Együtt – Korszakváltók Pártja 2015-ös és 2016-os gazdálkodásáról szóló jelentést. Mint az már korábban ismert volt, a számvevők szerint a párt összesen 9 millió 815 ezer forint tiltott támogatást vett igénybe, irodájuk bérletén keresztül, amit a törvény értelmében a pártnak büntetésként be kellene fizetnie a költségvetésbe.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Csakhogy a szerdán kiadott közlemény végén már nem szerepel az a kitétel, ami korábban a Jobbik, a DK és a Liberálisok esetében is, vagyis hogy a tiltott vagyoni hozzájárulás értékét tizenöt napon belül fizessék be a központi költségvetésnek. Ehelyett már csak azt olvashatjuk: „ÁSZ a törvényi előírás alapján a tiltott támogatás megállapításáról tájékoztatta a Magyar Államkincstárat és felhívással fordult az Együtt elnökéhez”.

A jelentés teljes szövegében sincs egy szó sem a tiltott támogatás befizetéséről, így nem derül ki, hogy mit tartalmaz az a bizonyos felhívás. Lehet, hogy a pénz befizetésére szólított fel, és a Magyar Államkincstár értesítése is utalhat erre, hiszen a bírságok behajtása a kincstár és a NAV feladata. Az viszont kifejezetten feltűnő, hogy a direkt felszólítás eltűnt az ÁSZ közleményéből.

A jelek szerint a számvevők villámgyorsan alkalmazkodtak ahhoz, amit Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter „kért” a NAV-tól és az államkincstártól, vagyis hogy ne indítsanak behajtási eljárást a pártok ellen, és ne érvényesítsenek inkasszót az országgyűlési választások előtt, hanem adjanak fél év haladékot, és biztosítsanak részletfizetési lehetőséget.

Belföld MN ÁSZ-büntetés: haladékot kapnak július 1-ig az ellenzéki pártok Varga Mihály azt javasolta, hogy a NAV ne indítson behajtási eljárást. A Jobbik szerint Orbán Viktor rájött, hogy a büntetéssel a Fidesznek árt.

A dolog már csak azért is furcsa, mert Varga az ÁSZ-szal nem is egyeztetett az ügyről, hiszen az elvileg a kormánytól független intézmény – még ha egy volt fideszes képviselő, Domokos László vezeti is a szervezetet, amely úgy tűnik, mintha előre tervezetten bírságolná meg sorban az ellenzéki pártokat.