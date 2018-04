Forradalmi a hangulat Hódmezővásárhelyen

Hódmezővásárhelyen 11 órakor az átlagosnál is nagyobb, 35,39 százalékos volt a részvételi arány, sőt, azóta már vannak olyan választókörök, amelyekben elérte az arány az 50 százalékot – tudósít az Alfahír.

A portál a jobbikos képviselőjelölt, dr. Kiss Attila szavait idézi, aki szerint Lázár János körzetében és Makón is forradalmi a hangulat a választók körében.

Azt írták: Hódmezővásárhely azért is szimbolikus, mert februárban itt bukott óriásit a Fidesz és Lázár János a polgármester-választáson. A részvétel akkor is nagyon magas volt, és most is hasonló.

Kiss Attila szerint a kérdés az, hogy melyik sikerült jobban: motiválni a magyar társadalmat a korrupció elleni harcra, vagy átverni a magyar társadalmat a kerítéssel?

A jobbikos képviselőjelölt a portálnak elmondta, hogy a párt városi alapszervezetét vezető politikus autófeljárója elé ismeretlenek 8 milliméteres jancsiszegeket dobtak.