Főügyészség: Lázár János nem követett el bűncselekményt

Elutasították a Lázár János közmunkásokat érintő kijelentése kapcsán tett feljelentést bűncselekmény hiánya miatt – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Nemzet érdeklődésére. Emlékezetes: a Miniszterelnökséget vezető minisztert azt követően jelentették fel, hogy egy januári lakossági fórumon arról beszélt a közmunkásokra utalva: „akinek reggel hatkor el kell mennie melózni, (…) annak délután háromkor már nem sok kedve marad, hogy elmenjen lopni”. A nyilatkozaton sokan felháborodtak. A Közmunkás Szakszervezet társelnöke, Komjáthi Imre nemcsak a miniszter távozását követelte, de még feljelentést is tett közösség elleni uszítás címén Lázár ellen. A szakszervezeti vezető ezt azzal indokolta: közel kétszázezer embert sértett meg a szavaival a Miniszterelnökség vezetője.

Lázár János egyébként egy februári kormányinfón azt mondta, elnézést kér mindenkitől, akit a leegyszerűsítő megjegyzése megsértett. Azt ugyanakkor fenntartotta, hogy a bűncselekmények csökkenésében a közmunkaprogram is közrejátszik. Később a miniszter közösségi oldalán egy olyan videót is közzétett, ahol egy közmunkás asszonyt arra kér, mondja meg a többi közmunkásnak, hogy bocsánatot kér, ha őket is megbántotta volna.