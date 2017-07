Fővárosi feljelentés a BKK internetes botránya miatt

Szerdán délelőtt feljelentést teszek hűtlen kezelés megalapozott gyanújával a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) online értékesítési rendszerének bevezetésével összefüggésben – közölte a Magyar Nemzet kérdésére Szaniszló Sándor, a fővárosi pénzügyi és ellenőrző bizottság MSZP-s elnöke. Elmondta: a botrány immár országossá vált, elkerülhetetlen a BKK vezérigazgatójának, Dabóczi Kálmánnak a távozása. A szocialista politikus szerint elfogadhatatlan dolgok derülnek ki óráról órára. Legújabb hír az ügyben, hogy a 24.hu internetes lap birtokába kerültek több mint háromezer ember adatai: nevek, e-mail-címek, személyiigazolvány-számok. Ezekről egyelőre csak egy névtelen forrás nyilatkozott, szerinte valamennyi adat a BKK új online jegyértékesítési rendszeréből származhat. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság-hatóság (NAIH) elnöke ennek kapcsán lapunknak azt mondta: az esetet a héten már elindított vizsgálatához kapcsolva fogja tisztázni, az ügyben egyelőre a BKK hivatalos válaszaira vár.

A napról napra terebélyesedő ügyben a budapesti városházán mindenki Tarlós István főpolgármester csütörtöki sajtótájékoztatójára vár, ahol elvileg ismerteti a hét végén elrendelt belső vizsgálat eredményeit. A Jobbik pedig azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága is foglalkozzon az üggyel.

Továbbra is elérhetetlen a BKK online shopja, s bár az eddig megvásárolt, okostelefonon is visszaigazolt bérleteket és jegyeket elfogadják, információnk szerint a webes értékesítés továbbra sem fog beindulni az egyelőre felbecsülhetetlen anyagi és erkölcsi károk miatt. A havonta csaknem 25 millió forintba kerülő online rendszer bevezetését kísérő tiltakozáshullám az után robbant ki, hogy az üzemeltető T-Systems följelentett egy 18 éves fiút, illetve állításuk szerint ismeretlen tettes ellen tették a feljelentést. A diák úgynevezett etikus hackerként feltörte a BKK oldalát, és egy közel tízezer forintos bérletért ötven forintot fizetett, majd ezt több e-mailben is jelezte a BKK-nak.

Hiába állította múlt kedden Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes, hogy a vizes világbajnokságnak semmi köze az online rendszer bevezetéséhez: a BKK honlapján föllelhető – a T-Systemsszel eredetileg a lila BKK-jegyautomaták gyártására és működtetésére kötött – szerződés 2017. július 13-i módosítása a webes értékesítésről kimondja: „A funkciót a Fina-világbajnokság alatti zökkenőmentes díjtermék-értékesítés megvalósíthatósága érdekében szükséges bevezetni.” Melléklete volt a szerződésnek egy közös jegyzőkönyv is, amelyet a BKK részéről Dabóczi Kálmán, a T-Systems részéről Lakatos András igazgató írt alá. Utóbbi ebben kijelentette: „A BKK Online shop mai napon történő indításának, a felhasználók számára történő hozzáférés megnyitásának semmiféle akadályát nem látja.”

Egy másik, ugyancsak a BKK honlapján található dokumentum szerint a MÁV-val közösen Budapest és a másik vb-helyszín, Balatonfüred között bevezetett, egyedi kedvezményes, ötvenszázalékos áron kínált napijegyeket a vasúttársaság pénztárai mellett a fővárosi cég online shopjában lehet(ne) megvenni.

Belső forrásból származó információink szerint a BKK-nál ennek alapján az ügyben a felelősséget egyértelműen a T-Systemsre terhelnék. A menedzsment átverésnek tartja partnerük tevékenységét, és „csúnya perekre” készülnek.

Korábban egyébként Dabóczi kijelentette: egyebek között azért biztos az online rendszer biztonságosságában, mert a bevezetésben közreműködött az informatikai szakmában elismert Kürt Zrt. is. Ennek nyomán a sajtóban elterjedt, hogy a cég auditálta a szoftvert, ám ezt a Magyar Nemzetnek Kmetty József, a Kürt vezérigazgatója cáfolta. – 234 millió forintos szakértői, támogatói szerződésünk van a BKK-val, a közel húszmilliárd forintos elektronikusjegy-rendszer fejlesztéséhez kapcsolódva. A webshop létrehozásában nem vettünk részt, de még csak nem is auditálhattuk volna, mert a szolgáltatóval, a T-Systemsszel szerződésünk sincs – emelte ki Kmetty József.

