Furcsa cég alkalmazottja a KFC kirúgott biztonsági őre

Furcsa cég alkalmazottja az a biztonsági őr, aki vasárnap este a KFC Király utcai gyorséttermében véresre verte Szabó Zoltánt, az Index újságíróját – szúrta ki a 24.hu. A portál azt írja, a férfi az RC. Security logójával ellátott pólóban volt, ám az azonosító kártyáján egy kisebb cég, a Genertest Magyarország Kft. neve szerepelt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A RC. Security az őrzésvédelmi piac egyik jelentős szereplője, a honlapjára kitett referencialistáján nagy építőcégek és kereskedelmi hálózatok is szerepelnek. A hazai piacon viszont nem ritka, hogy a nagyobb őrzőcégek alvállalkozóknak adják ki a munkát, a portál szerint így kerülhetett a képbe a Genertest Magyarország Kft. is.

A Genertest Magyarország Kft.-ről a 24.hu azt írja, a cég

a 2016-os mérlegét még mindig nem adta le, felrúgva ezzel a szabályokat;

2015-ös teljes évi forgalma a négymillió forintot sem érte el, pedig a NAV nyilvántartása szerint egy komoly méretű vállalkozásról van szó 314 alkalmazottal;

székhelyeként egy olyan zuglói címet adott meg, ahova több száz másik vállalkozás is be van jelentve, ami azt jelenti, hogy az elvileg rengeteg alkalmazottal működő kft.-nek nincs saját központja;

a korábbi tulajdonosokat cégbírósági döntéssel eltiltották a cégvezetéstől, és a NAV-nak kétszer is végrehajtást kellett elrendelnie.

A 24.hu megkereste az RC. Security Kft.-t, hogy milyen kapcsolatban állt a Genertest Magyarországgal, és valóban alvállalkozóként dolgozott-e a cég a Király utcai KFC-ben, de egyelőre nem kapott választ.

Belföld MN Megverték az Index újságíróját a KFC-ben A gyorséttermet üzemeltető cég azonnali, teljes körű belső vizsgálatot indított.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Hétfőn a KFC regionális igazgatója sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Fukcius Tamás, aki az éttermet üzemeltető AmRest Kft.-nek is az ügyvezetője, azt közölte, hogy a biztonsági őr és néhány alkalmazottjuk viselkedése ellentétes a cég értékeivel, a történtekért viszont teljes mértékben vállalják a felelősséget. A sérülést szenvedő vendéggel is felvették a kapcsolatot, és bocsánatot kérnek tőle. Bár a biztonsági őr nem a cég alkalmazottja, hanem egy alvállalkozójuké, az igazgató szerint a tettéért teljes felelősséget vállalnak. Felvették a kapcsolatot az alvállalkozó céggel, és világossá tették, hogy „az alkalmazottaik effajta viselkedése elfogadhatatlan” számukra. A biztonsági őrt elbocsátották, az étterem üzemeltetője pedig felülvizsgálja az együttműködést a biztonsági céggel is. Az eset kivizsgálásáig felfüggesztették az étterem műszakvezetőjét is.

A történtekről beszámoló Facebook-posztjában Szabó Zoltán, az Index újságírója azt írta, ötszázezer forintot kér, de nem magának, hanem egy gyermekekkel, szegényekkel és elesettekkel foglalkozó alapítványnak. Fukcius erre úgy reagált: „Vendégünk nyilvános kérésének megfelelően örömmel támogatunk egy magyar karitatív szervezetet, alapítványt. Hiszünk benne, hogy minden cégnek támogatnia kell a közösséget.”

A konfliktus azzal kezdődött, hogy vasárnap este csak elvitelre adták volna ki az ételt Szabónak, aki ezt szóvá tette, majd panaszkönyvet kért. A pénztáros azt mondta, nincs panaszkönyv, az üzletvezető pedig egy A4-es, üres fénymásolópapírt adott neki. Szabó jelezte, hogy ez nem hivatalos dokumentum. Ekkor megjelent a biztonsági őr. „Kidobjam?” – kérdezte, az üzletvezető pedig gyorsan rövidre zárta: „Dobd ki!”

A biztonsági őr kiráncigálta Szabót az étteremből, majd odakint többször megütötte. Az ütéseket Szabó videóra vette, majd kihívta a rendőrséget. Azt írta, hogy a biztonsági őrt garázdaságért állították elő, őt pedig sértettként hallgatták ki, miután több öltéssel összevarrták a száját a baleseti sebészeten.