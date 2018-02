Fürst György nincstelen, de ma is privatizálná a palotákat

Nincs ingatlanom, sem autóm, sem cégem, egyéni vállalkozóként átlagban havi 400 ezer forintot keresek, amiből 130 ezret azonnal kifizetek gyerektartásként – jelezte szerdán a Fővárosi Ítélőtáblán Fürst György, hogy mennyire „legatyásította” őt ez a hetedik éve tartó büntetőeljárás. A terézvárosi palotaper fővádlottja, a VI. kerület volt MSZP-s alpolgármestere korábban urizáló életstílusáról, tilosban parkoló luxusautóiról híresült el.

A másodfokú tárgyaláson az utolsó szó jogán saját maga és 11 társa, egykori szocialista és szabad demokrata képviselők felmentését kérte. A vádlottak padján ülő politikusok zömét az Andrássy út 3., illetve 47. szám alatti műemléki ingatlanok 2004-es versenyeztetés nélküli, áron aluli eladásáért – hűtlen kezelés miatt – egy éve felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék. Az ügyészség ezt változtatná letöltendő szabadságvesztésre, míg a védők kivétel nélkül szintén felmentést indítványoztak.

Fürst György, akit az elsőfokú ítélet szerint még 70 millió forintos pénzbüntetésre és – társaival egyetemlegesen – 131 millió forintos kártérítés és 2004-re visszamenőleg kamatai megfizetésére köteleztek, jelezte: „esélyem sincs, hogy kifizessem, ez önmagában letöltendő börtönt jelent”. – A Fővárosi Törvényszék még számolni sem tud, valójában csak 52 millióval sújtottak. Csakhogy a vád és az ítélet is hazug volt – fűzte hozzá a volt szocialista, aki felszólalásában a népképviseleti demokráciára hivatkozva azt állította, hogy a nem jogvégzett képviselőket szavazataikért nem lehet felelősségre vonni. – Hűtlen kezelést nem is követhettünk el: az akkori alkotmány és önkormányzati törvény szerint a képviselő-testület tulajdonosként gazdálkodott, nem pedig vagyonkezelőként – mondta Fürst György, aki szerint privatizációs döntéseik közül egyetlenegynek sem kifogásolta a jogszerűségét sem a kerületi jegyző, sem az önkormányzatok törvényességét ellenőrző korábbi közigazgatási hivatal. – Nem követtünk el semmit, ugyanakkor az Andrássy úti palotákat, amelyek addig csak pusztultak, eladásuk után a magántulajdonosok felújították. Ma is mindent ugyanígy tennénk – jelentette ki végül Fürst György.

A Fővárosi Ítélőtábla február 28-án hirdet másodfokú ítéletet a büntetőperben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.10.