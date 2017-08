Garancsi István most erdei fitneszre gyúr, jönnek a kondiparkok a Pilisbe

Nagy öröm és remek kikapcsolódás lesz a lakosság számára 2020 szeptemberétől gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság turisztikai termékkínálatát – ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) erre a projektre nyert el egymilliárd forint uniós forrást a Széchenyi 2020 pályázati keretből augusztus első felében. A Börzsöny gyalogos felfedezésére viszont „csak” 357 millió forintot kasszírozott a Videoton FC futballklub tulajdonosaként is ismert Garancsi István által elnökölt MTSZ. Az egymilliárd forintos forrásból például a Pomáz melletti Bölcső-hegyre építenének kilátót, új turistajelzéseket is festenének, a gödöllői arborétumba pedig korszerű illemhelyet telepítenének. A projekt összefoglalója szerint az új attrakcióknak köszönhetően még népszerűbb lehet a bakancsos turizmus.

Az MTSZ még a tavaly augusztusi elnökségi ülésén döntött egyhangúlag úgy, hogy kezdjék meg a felkészülést a pályázatokra. Az eredmények arra utalnak, hogy a felkészülés jól sikerült, így ha a szükséges forráshoz ténylegesen is hozzájutnak, akkor semmi akadálya nem lehet annak, hogy a mogyoródi Somlyó-hegyen található, Makovecz Imre által tervezett kápolnától a fóti katolikus templomig kígyózzon a Szent László-tanösvény. Lesz hol megpihenni és falatozni a fáradt kirándulóknak, hiszen 454 pad-asztal garnitúrát, 379 padot, 65 tűzrakóhelyet, valamint 30 esőbeállót is megálmodtak a területre az MTSZ szakemberei. A fejlesztés keretében pedig 16 forrást újítanának fel annak érdekében, hogy „az erdő látogatói számára friss vízforrást biztosítsunk”.

Minden bizonnyal nagyon tetszhetett a pályázat elbírálóinak az a terv, amely szerint a Pilisi Parkerdő nyolc frekventált pontján erdei kondiparkot alakítanának ki. A hatelemes kültéri tornapálya a már néhány településen megismert városi fitneszparkok mintájára készülne. Garancsiék a lehetséges tornagyakorlatokat színes, időjárásálló információs táblákon mutatják majd be. A börzsönyi fejlesztésekre 357 millió forint uniós forrást nyert el az MTSZ. Ebből a keretből végre már látogatóközpont is épülhet Királyréten. A kinézett területen azonban előtte még két épületet le kell bontani. A látogatóközpontnak azonban nagyon gazdag lesz a kiállítása: 3D-s monitor, makett és terepasztal is ámulatba ejtheti majd a kirándulókat. A 358 méter magas Vár-hegyre szintén egy 15 méter magas kilátót építenek, Márianosztrán pedig emlékhelyet építenek a pálosoknak.

Sajnos az MTSZ honlapján még csak a 2015-ös közhasznú jelentés olvasható, amelyből kiderül: állami és központi költségvetésből 624 millió forintot kaptak, a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásokból viszont csak 453 ezer forint gyűlt össze. Viszont Garancsi István elnöknek nagyon szép támogatói kört sikerült összehoznia, hiszen az OTP, a Magyar Posta, a Mol, az MFB, az MVM és a Szerencsejáték Zrt. is úgy döntött, szívügyük a túraútvonalak állapota. Az állami cégek összesen 163 millió forintot utaltak át a szövetségnek. Ennek nyilván semmi köze ahhoz, hogy Garancsi István a kormányfő barátja. Bár azt Orbán Viktor is elismerte, hogy normál esetben egy miniszterelnöknek semmi keresnivalója nincs egy turistaház átadóján, de 2013-ban és 2015-ben is kivételt tett a pilisszentkereszti Som-hegyi, illetve a galyatetői turistaház avatóján. „Garancsi István elnök úr szinte kitaposta belőlem, hogy 50 ezer lépésenként, vagyis 30 kilométerenként legyen egy turistaház” – fogalmazott a kormányfő a som-hegyi ház avatóján. Orbán Viktor akkor arról beszélt, hogy el kell jönnie annak az időnek, amikor hazánkban is az Ausztriában tapasztalható körülmények fogadják majd a túrázókat. A som-hegyi turistaház árait éppen szeptember 1-től fogja emelni a Pilisi Parkerdő Zrt. Matracon 2500 forintért lehet megaludni, ágyon 3500 forintért, a teljes házat 70 ezer forintért lehet kibérelni az eddigi 60 ezer forint helyett.

Idén még négy turistaház átadójára mehetne el Orbán Viktor, de a Nemzeti Sportközpontokhoz tartozó, a kormány által 2013-ban meghirdetett 2,3 milliárd forintos Téry Ödön nemzeti turistaház-fejlesztési program lassan halad. Lapunk megírta: a legtöbb helyszínen júniusig még egy kapavágás sem történt. Ennek oka, hogy nem eldöntött, ki és milyen formában működtetné a házakat, ráadásul jó eséllyel csak veszteséges üzemeltetés képzelhető el, mert a turistaházak környékén több és jobb szállás is van.

