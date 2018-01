Geréb Ágnes: A körülöttem kialakult vita gyógyít

„Nekem az a legfontosabb, hogy tudok-e tükörbe nézni, tudok-e aludni. Tudok” – ezt mondta a Magyar Nemzetnek Geréb Ágnes az őt ért támadásokkal összefüggésben. A szülész-nőgyógyász azzal kapcsolatban nyilatkozott lapunknak, hogy a bíróság január eleji döntése értelmében két évre börtönbe kell vonulnia. Ügye óriási vihart kavart, és rendkívüli módon megosztja a közvéleményt. Közel annyian támadják, ahányan támogatják.

Mint ismeretes, a szülész-nőgyógyász azért állt bíróság elé, mert 2003-ban egy általa vezetett otthoni ikerszülésnél a második csecsemő legalább 12 percig oxigénhiányos állapotba került, emiatt maradandó fogyatékosságot szenvedett, és végül félévesen meghalt. 2007 szeptemberében pedig szintén otthon szülésnél egy kislány magzat válla akadt el az édesanyja szeméremcsontjában, halálát (a 2012-es, perújítások után most jogerős ítélet szerint) oxigénhiány és a kiszabadítására tett műfogások során bekövetkező nyaki gerincsérülés okozta.

Egyelőre nem tudni, hogy mikor és hova kell majd bevonulnia Geréb Ágnesnek, hogy letöltse a 2012-ben kiszabott börtönbüntetést. A döntéssel kapcsolatban megjegyezte: gondolatébresztő mai szemmel ránézni a jogerős ítéletre, egyúttal az elmúlt évtizedek történéseire. Sok, időnként nagyon nehéz pici lépés eredménye a mindennapok valóságává vált, Magyarországon ugyanis ma az édesapák, ha szeretnének, jelen lehetnek gyermekük születésénél.

Az újszülötteket – hacsak nincs ok rá – egyre ritkábban választják el születés után az édesanyjuktól. Egyre többen gondolnak a szülésre úgy, mint természetes, élettani folyamatra, amelybe ha nem avatkozunk be, többnyire magától, normálisan lezajlik. – Az én sorsom már szerencsére nem kapcsolódik össze annak az orvosi, illetve bábai szemléletnek a sorsával, amit én hoztam be a magyar szülés körüli ellátásba – mondta.

A szülész-nőgyógyászt a támadók mellett tömegek támogatják, a hét végén például több ezren vittek virágot a Szabadság hídra, hogy jelezzék: támogatják a szülész-nőgyógyászt. Már több mint ezren csatlakoztak ahhoz a felhíváshoz is, amelyben egy napot vagy akár egy hetet is átvennének a büntetéséből. Erre azonban jogilag persze nincs lehetőség. Geréb Ágnes úgy nyilatkozott: hétszáz orvos állt ki mellette 2012-ben, az első ítélet után is, és most sem csupán azok a családok, nők emelnek szót, akik vele szültek. Nem csak azok a bábák, szülésznők, orvosok, akiket ő tanított.

„A körülöttem kialakuló, társadalmat fölbolygató vita gyógyít és épít.” Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

„Sok erő árad most azokból az – akár nagymamakorban lévő – asszonyokból is, akiknek most szakadnak fel a sebei, akik nem voltak szülésük idején információk birtokában, döntési helyzetben. Akiket elszakítottak egymástól anyaként és újszülöttként, és még sorolhatnám, mi minden történt velük – három, de legalábbis két felnőtt generáció együtt, egy dologért fogott most össze. A körülöttem kialakuló, társadalmat fölbolygató vita gyógyít és épít. Levegőt kap újra az elfojtott tűz, és nem csak a 2010 óta eltelt hét és fél évre gondolok, ami személyesen az én családomat és engem elég mélyen érintett” – foglalta össze.

Leszögezte: mérföldkő volt az otthon szüléssel kapcsolatos 2011-es rendelet, és bár szakmai ellenállás, anyakönyvezési nehézségek, megfélemlítések ugyan előfordulnak ma is, mégis óriási változást hozott. „Ha vannak is a rendeletben olyan részletek, amelyekkel nem értek egyet, mégis megszületett. Elindult a változás. Mára egy magyar várandós, ha akar, tájékozódhat, szülési tervet készíthet, és megtalálhatja a számára megfelelő helyet, ahol biztonságban tudja a babáját és saját magát” – fejtette ki Geréb Ágnes.

Lapunknak Lukács Judit, az Életfa Bábapraxis egyik alapítója arról beszélt: egyre többen választják az otthon szülést, de még így is jelentős kisebbségben vannak. „A mi praxisunkban otthon szülésre tavaly 140, míg 2016-ban 120 nő készült. Közülük volt, aki koraszülés miatt végül kórházban hozta világra babáját, vagy fáradtság miatt otthonról kellett bemenni egy intézménybe” – mondta. Magyarországon körülbelül 16 bába dolgozik, ami az igényekhez mérten kevés, mindössze négy engedéllyel működő bábaszolgáltató (bábákat tömörítő vállalkozás) létezik itthon.

Lukács Judit Geréb Ágnes ítéletével kapcsolatban annyit mondott: amikor a tárgyalt esetek történtek, még nem volt szabályozás, így pedig a számonkérés is „sikamlós”. Tragédiák pedig a kórházban is történnek. Ilyenkor nem rögtön büntetőügy lesz az esetből. Először szerinte belső vizsgálat indul; ha ez igazolja a szakmai felelősséget, akkor indulhat eljárás, de akkor is inkább polgári peres, és nem büntetőügy. „Amióta megszületett a 2011-es otthon szülést szabályozó rendelet, nem volt egyetlen olyan eset sem, amely miatt bármilyen felelősség vagy szakmai kérdés felvetődött volna” – mondta.

Nemrégiben egyébként Hajós Éva korábbi tiszti főorvos beszélt arról a Klubrádióban, hogy Geréb Ágnessel kapcsolatban lehetett hallani olyan híreket is, hogy elásták vagy elégették a méhlepényt a szülés után. Lukács Judit ezzel kapcsolatban elmondta: ezt nem kellene összemosni az otthon szüléssel, ez ugyanis filozófiai és kulturális kérdés. A Távol-Keleten például ma is elássák a méhlepényt, ami nálunk veszélyes hulladéknak minősül. Vannak, akik hazánkban is olyan kultúrát, vallást követnek, amelyben ez elfogadott, és bár Európában nem jellemző, antropológiailag elfogadott. Van, aki a kórházi szülés után is elviszi magával a méhlepényt.

A Geréb-üggyel kapcsolatban kérdeztük Lőrincz Ildikó fővárosi nőgyógyászt is, aki lapunknak úgy nyilatkozott: rendkívül sokrétű az ügy, és már régen nemcsak a szakma, hanem a politika is benne van. Hangsúlyozta: annyi biztos, hogy frissíteni kellene a terület szabályozását, és azt kell átgondolni, hogy megfelelően fel vannak-e készülve arra, hogy elhárítsák, ha valami probléma van. Az otthon szülésre ugyanis van igény, ezért le kellene ülnie a szakma krémjének, hogy megalkossák a kereteket.

„Orvosként arra törekszünk, hogy csökkentsük a szövődményeket egy kórházi szüléskor, és igen nehéz levezetni egy olyan szülést, amikor semmit nem tudni a babáról és az anyáról. Nekem is volt olyan ügyem, amikor hajnali kettőkor behozott a mentő egy anyát egyedül, és csak annyit tudtunk, hogy valami történhetett vele otthon, de papírjai nem voltak. Iszonyú nehéz szülés volt, és mindenki nagyon ideges volt” – mondta Lőrincz Ildikó, aki szerint Geréb Ágnestől nem lehet elvitatni, hogy nagyon sokat tett az otthon szülésért.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.22.