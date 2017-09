Gond van a diákigazolványok rendelésével

Leállt a diákigazolványok gyártása – írja az Index olvasóktól kapott információkra hivatkozva.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A problémáról beszámolt a portálnak egy iskolatitkár is, akinek az a feladata, hogy a gyerek és szülő által hozott okmányirodai adatlap alapján megrendelje egy netes felületen az igazolványt. Azt írta, májusban hivatalos értesítést kaptak az Oktatási Hivataltól, hogy megújul az oldal, és a nyár első felében nem lesz elérhető, de júliusra kész lesz. Majd nyáron is jött egy levél, mely szerint mégsem készült el, de majd szólnak, ha megvan. Az iskolatitkár hozzátette: a május előtt leadott igénylésre ki tud adni ideiglenes igazolványt, aki viszont erről lemaradt, az ideiglenest sem kaphat. Az iskola a BKK-t is felhívta, ám ott nem tudtak a problémáról, vagyis az Oktatási Hivatal nem értesítette őket arról, hogy Magyarországon hónapok óta nem lehet új diákigazolványt kiállítani.

Az Index megkeresésére egy iskolaigazgató is megerősítette, hogy a netes felületet nyárra ígérték, és valóban volt csúszás, ám szavai szerint ezekben a napokban már megnyílt az oldal. Most viszont azért nem tudnak rendesen dolgozni, mert állandóan leáll, vagy kidobja az iskolatitkárokat a felület, vélhetően a túlterhelés miatt is.

Egy szülő pedig azt írta: a gólyák idén nem kapnak diákigazolványt, helyette kéthavonta egy A4-es lapon igazolja az iskola, hogy oda jár a diák. Aki most kezdi az első osztályt, az iskolai igazolással utazhat diákbérlettel a fővárosi tömegközlekedés járatain, ez azonban most nem sokat ér, ugyanis az igazolást is a diákigazolvány igénylésére szolgáló rendszerből, központilag sorszámozva nyomtatják ki, megjelölve benne, hogy a diákigazolvány igénylése folyamatban van – teszi hozzá az Index.