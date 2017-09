Gőze sincs a kormánynak, hány lefagyasztott embriót semmisítenek meg

Fogalma sincs a magyar kormánynak arról, hány lefagyasztott embriót semmisítenek meg Magyarországon, mivel nincs erre vonatkozó vezetett nyilvántartás – legalábbis ez derül ki Rétvári Bence államtitkár írásbeli válaszából.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A szocialista Bangóné Borbély Ildikó írásbeli kérdésében azt firtatta, hogy hány embrió megsemmisítése történt intézetenként az elmúlt években, valamint arra is kíváncsi volt, hogy hány embrió van ma lefagyasztva Magyarországon.

Az adatokat teljes homály fedi, mert mint az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára válaszában rámutat, a szocialista képviselő által kért adatokra vonatkozóan az egészségügyi szolgáltatóknak nincs jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettsége, ezért erre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

Vagyis nincs központi nyilvántartás arról, hány lefagyasztott embrió van a különféle egészségügyi intézményekben, illetve hány embriót használnak fel kutatásra orvosi céllal, valamint az sincs nyilvánosan dokumentálva, hogy hány lefagyasztott embriót semmisítenek meg.

Az, hogy a kormánynak nincsenek erről adatai, azért is meglepő, mivel korábban Balog Zoltán azt mondta, súlyos etikai kérdés, hogy mi történik a be nem ültetett embriókkal, és mindent megtesznek azért, hogy az üzleti cél ne írhassa felül a gyermek születésének fontosságát. A tárcavezető augusztus végén arról beszélt, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani azokra az embriókra, amelyeket nem ültetnek be. Korábban azt is hangsúlyozta, hogy szigorúnak kell lenni ebben a kérdésben, és az életet tiszteletben tartó szabályozást kell megteremteni. Ám eddig orvostechnikai változásokról nem beszélt.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az elmúlt időszakban nagy port kavart Veres András győri megyés püspök lapunknak adott nyilatkozata. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke azt mondta, a katolikus egyház számára nem elfogadható a mesterséges megtermékenyítés, azok a katolikus párok, akik részt vettek a lombikbébiprogramban, a legtöbben tudatlanságból tették. A lombikprogram a püspök szerint azért aggályos, mert a be nem ültetett embriókat vagy lefagyasztják és félreteszik, vagy elpusztítják. Arra a kérdésre, hogy bűnt követ-e el, aki részt vesz a programban, azt felelte: „Attól függően, hogy mennyire volt tudatos részéről a döntés, ennek mértékében a bűne súlyosabb vagy kevésbé súlyos.”

Ami a lefagyasztott lombikbébiket illeti: korábban volt példa tömeges pusztításra. Az Orvosi Hetilap 2006-os írása szerint ugyanis az egyik meddőségi osztályon két és fél éven át „kihajigáltak” ötszáz embriót, mert nem vették meg az embrió fagyasztáshoz szükséges gépet. Az osztályon minden pácienssel aláíratták, hogy embrióikat nem fagyasztják le.