„Grandiózus” nyugdíjas találkozót hozott össze a fideszes képviselő

Bár hivatalosan még el sem kezdődött a kampányidőszak, a Fidesz politikusai is igyekeznek mindent megtenni a választási sikerért. Czerván György országgyűlési képviselő, aki egyben a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára, az időseknek szervezett „választókerületi nyugdíjas farsangi kampányrendezvényt” a napokban. A nagykátai sportcsarnokban megrendezett eseményen a választókerület 20 településéről érkeztek nyugdíjas szervezetek.

Czerván György ebédre látta vendégül az időseket, de a jó hangulat biztosításáról is gondoskodott, mások mellett Soltész Rezső és Zalatnay Sarolta is színpadra lépett. Ám ezzel nem ért véget a meglepetések sora, hiszen kiderült, magától Czervántól sem idegen az előadóművészet: „Borvirág” elnevezésű zenekarával több nótát is eljátszottak, a politikus pedig harmonikázott és énekelt. A résztvevő nyugdíjasok hálája egyébként nem maradt el: a rendezvény egy pontján felvonultak a nyugdíjas klubok vezetői a színpadra, és nyilvánosan mondtak köszönetet a szervezésért Czervánnak, sőt, még egy-egy ajándékot is átadtak neki. – Engedjétek meg, hogy hálás szívvel köszönetet mondjak képviselő úrnak, hogy a térség történetében először megálmodta, megszervezte és létre hozta ezt a grandiózus nyugdíjas találkozót – hangzott az egyik idős úr köszönete az eseményről készült videó tanúsága szerint.

Természetesen maga Czerván sem hagyta ki az alkalmat, hogy felszólaljon. – Tisztában vagyok azzal, hogy önök elmennek szavazni, és azt is tudom, hogy mindig támogattak, és ezt szeretném ezzel a rendezvénnyel is meghálálni – hangzott a képviselő köszöntője. Mint szavaiból kiderült, lélekben már felkészült az elkövetkezendő kampány várható kihívásaira. Szerinte az ellenzék azzal fog kampányolni, hogy ő az elmúlt húsz évben nem csinált semmit. Igaz, Czerván ennek ellenkezőjének bizonyítására csak egy még meg nem valósult projektet tudott felhozni, azt, hogy a nagykátai járási szakorvosi rendelőintézet 1,4 milliárd forintnyi kormányzati támogatást kap a megújulásra. A képviselő egy frappánsnak szánt poént is elsütött, azt javasolta a nyugdíjasoknak, hogy ha valaki azt állítja, hogy ő nem tett semmit az elmúlt években, válaszolják neki azt, hogy „dehogynem, egy nagy bulit csinált nekünk, ez is valami”.

Czerván azzal kapcsolatban sem hagyta bizonytalanságban a vendégeket, hogy miért kíván ismételten elindulni a választáson. Azzal érvelt: „van még befejezetlen tevékenység, amit szeretnék befejezni”.

Czerván György neve egyebek közt onnan lehet ismerős, hogy egy HVG.hu által nyilvánosságra hozott hangfelvétel szerint megfenyegette ifjabb Bozsik Józsefet, aki a Magyar Lovassportszövetség fogathajtó szakágának szövetségi kapitánya volt. Bozsik ugyanis a Jobbik-közeli N1TV riportjában arról beszélt, milyen hibákat tapasztalt egy a Mészáros Lőrinc cége által kivitelezett szilvásváradi kormányberuházás részeként megépült fedett lovardában.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.10.