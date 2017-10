Gulyás Gergely: „Brutális és borzalmas” a Szent János Kórház állapota

Ne üljünk fel semmiféle provokációnak – erre kérte Pokorni Zoltán 12. kerületi polgármestere azokat, akik Gulyás Gergely nemzeti konzultáció kapcsán tartott budai fórumára érkeztek kedd este. Résztvevő pedig volt bőven, zsúfolásig megtelt a kerület híréhez méltóan elegáns Barabás Villa terme. A jelenlévők szinte kivétel nélkül mind az idősebb korosztály tagjai közül kerültek ki. Érdeklődésüket mi sem bizonyította jobban, hogy voltak olyan 60-70-es éveikben járó résztvevők, akiket az sem tántorított el, hogy elegendő ülőhely híján végig kellett állniuk az egy órás fórumot.

Pokorni szemmel láthatóan nem kívánta kockáztatni, hogy bármiféle atrocitás történjen a fórumon, így igencsak alaposan a résztvevők lelkére kötötte: ha olyan kérdéseket hallanak, ami nem az ő véleményüket tükrözi, akkor „békés arccal hallgassák azt végig.” „

Ne kiabáljanak bele, ne hazaárulózzák le” a másikat, hanem „bízzák a válaszadást a Gergőre, mert őt azért hívtuk ide, hogy ő adjon választ” – hangzott az igencsak szájbarágós politikusi intelem. Bár a teremben ülők addigra feltehetően már értették, mire gondol Pokorni, azért ő még a biztonság kedvéért azt is leszögezte: Gulyás „nem szorul különböző kisegítő akciókra, nem kell neki segédhadként szolgálatot teljesíteni”.

A kormány eredményei, egészségügy

A polgármester felvezetését követően meg is kezdte előadását a Fidesz újdonsült frakcióvezetője. Többek közt arról beszélt a bevándorlás kapcsán: az az „etnikai együttállás, amely már megvalósult az országban, az minden nehézségével együtt is összességében egyértelműen előnyös”. Vagyis „ennek a megváltoztatása más kultúrájú és hitű emberekkel az nem kívánatos, ellentétes az ország hosszú távú érdekével”. A politikus felidézte, 2015 óta nyugati társadalmakban a bevándorlóbarát erők mindenhol komoly vereséget szenvedtek el a választásokon. Úgy vélte, az, hogy Magyarország jó választ adott a bevándorlás kérdésére, nemcsak ahhoz járult hozzá, hogy a kormánypártok ma is erősek a felmérések szerint. Ugyanis míg Európában a szélső jobboldali pártok profitáltak a kérdésből, addig Magyarországon a Jobbik számára ez semmilyen népszerűség növekedést nem jelentett.

„Azzal a kérdéssel meg hosszan nem is szeretnék foglalkozni, hogy Soros Györgynek milyen szerepe van ebben az ügyben” – mondta Gulyás, majd kevesebb, mint mindössze egyetlen perc alatt le is tudta a kormánypárti fórumokon kötelező sorosozást. A politikus ezt követően még a kormányzat eredményeiről is beszélt, például szerinte „szerényen, higgadtan és nem a mellünket verve” azt mondható el, hogy a 2009-es államcsőd-közeli állapotból „sikerült ezt az országot stabil gazdasági talapzatra állítani”. Az egészségügyet ért kritikákról szólva azt jegyezte meg: míg hét éve egy szakorvos 270 ezret keresett, addig ma ez 640 ezer forint átlagosan. Ám ezt követően a frakcióvezető bár tovább dicsérte volna a kormányzati intézkedéseket, kicsúszott a száján egy a kerületi egészségüggyel kapcsolatos súlyos kritika. „Amikor arról beszélünk, hogy a Fidesz-kormány semmit nem tett az egészségügyért, lezüllesztette az egészségügyet, akkor gondoljunk bele abba, hogy… – kezdett a bírálatok elhárításába a politikus, majd váratlanul azzal folytatta saját magát félbeszakítva, hogy „... épp itt a kerületben ezek a vádak még akár el is hangozhatnak a Szent János Kórház brutális és borzalmas állapota miatt”.

Ám Gulyás gyorsan meg is magyarázta, hogy ezért miért nem a kormánypárt a felelős. Ugyanis a frakció vezető szerint ha a 4-es metró beruházás nem vitte volna el a pénzt, akkor a kerületben is könnyebb lett volna az előző hétéves uniós fejlesztési ciklusban rendelkezésre álló forrásokból a kórházfelújításra fordítani. Hozzátette: ma már az is tudható, hogy az akkori szocialista-liberális városvezetés is „igencsak jól járt” a 4-es metróépítéssel, ezzel kapcsolatban nyomozás is folyik. A politikus ugyanakkor arra már nem tért ki, hogy ha ennyire rossz a kórház állapota, akkor például a kormány miért nem biztosított forrást ennek orvoslására a központi költségvetésből az elmúlt hét és fél évben. Mindenesetre Gulyás leszögezte a kerületieknek: „ha országos összefüggésben nézzük”, akkor a kormány 470 milliárd forintot fordított kórházfelújításra, így vidéken a rendszerváltozás óta sosem látott mértékben újultak meg intézmények. Arról is biztosította az idős hallgatóságot: az Egészséges Budapest-program elfogadásának köszönhetően a jövő évtől a fővárosban is nagy léptékű kórházfelújítás várható, ami révén a Szent János is teljesen meg fog újulni.

Mellékzönge, nemzeti ünnep

A fórumon kérdések feltételére is volt lehetőség. Volt, aki amiatt aggódott, hogy a sorosozásnak antiszemita mellékzöngéje van, ám Gulyás szerint ezzel nem vádolható a kormány. Más pedig az iránt érdeklődött, hogy még miért működik együtt a kormány Farkas Flóriánnal. Gulyás erre azt válaszolta: „érti a kérdést”, de az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) vezetőit a cigányság választja. Vagyis amíg az ORÖ-ben a Farkas Flórián vezette Lungo Drom nyeri a választásokat, „addig nagyon furcsa lenne, ha mi ezt a fajta önkormányzati működést nem tartanánk tiszteletben”. Ugyanakkor a politikus szavai annak fényében igencsak pikánsak, hogy éppen kedden számolt be arról a Romnet, hogy eddig hét lungo dromos országos roma önkormányzati képviselőt hallgattak ki gyanúsítottként egy költségvetési csalás gyanújával zajló nyomozás részeként.

Gulyás a politkai közbeszéd állapotát firtató kérdésre úgy válaszolt: „A Fidesz úgy teljes, hogy sokféle ember sokféle stílussal van jelen és senkinek nem kell megjátszania magát”.

Egy másik felvetés azt firtatta, hogy amíg a magyar lakosság zöme életszínvonala nem éri el például a németét, addig nem sok-e 1 milliárd forinttal támogatni az üldözött keresztényeket. Gulyás szerint a kormánynak mérlegelnie kell a külföldi segítségnyújtásnál, hogy mi az ország teljesítőképességének a határa. Ám miután a magyar költségvetés 15-16 ezer milliárdos, ahhoz képest az 1 milliárd forint nem aránytalan.

Végezetül Gulyást arról is kérdezték, a nemzeti ünnepek megzavarása mikor lesz bűncselekmény. Elmondta: „az a baj, hogy a sípolás jelenlegi gyakorlat szerint nem garázdaság, hanem véleménynyilvánítás”. Ugyanakkor szerinte a rendfenntartóknak most is van lehetősége arra, hogy azt, aki megzavarja az ünnepet, azt el lehessen távolítani. Úgy vélte, az is jól látható, hogy „a legtöbb esetben olyan provokációról van szó, hogy rögtön ott van 13 kamera” és azt várják az illetők, hogy velük szemben erőszakot alkalmazzanak. „Ha három pofon elcsattan, akkor abból nagyobb botrány van, mint amekkora egyébként a fütyülésből lenne” – mondta Gulyás. Vagyis ha dulakodás alakul ki, akkor az egész nemzeti ünnep arról fog szólni ahelyett, hogy „a miniszterelnök beszédéről vagy az éppen aktuális államfő beszédéről szólna”.

Gulyás egyébként hangsúlyozta, teljesen egyetért azzal, hogy nem a véleménynyilvánítás része mások gyülekezésének megzavarása. A kérdéshez a fórumot lezáró Pokorni Zoltán is hozzászólt, ő is arról beszélt, hogy „bosszantó ez a füttykoncert”. Kiemelte: az elmúlt években a rendőrök „hibátlan fegyelemmel tűrték a sok mocskot, amit kaptak”, ezért becsület és köszönet illeti meg őket. A polgármester búcsúzóul azzal eresztette szélnek a fórum résztvevőit: „megtisztelő volt a részvételük, példás a fegyelmük, meg vannak dicsérve”.

Hosszabbítás

Ugyanakkor azoknak, akik még örömmel hallgatták volna a frakcióvezető gondolatait, volt okuk a maradásra, ugyanis a fórumot követően rögtön egy beszélgetés kezdődött Gulyással arról, hogy milyen fiatalon politikai pályán lenni. Ezen, a már a fiatalabb korosztályt vonzó beszélgetésen hangzott el talán a legsúlyosabb kormánykritika. Egy magát örök Fidesz-szavazóként jellemző résztvevő azt jegyezte meg: régen „menő” volt fideszesnek lenni, ma már kevéssé érzi ezt a fiatalok között. Szerinte a kormánynak okosabban kellett volna elosztani a befektetéseket, például egy éppen elkerült államcsőd után nem biztos, hogy a stadionokat kellett volna építeni. Ha pedig már mégis ezt tették, legalább érdemes lett volna a helyiek véleményét kikérni arról, akarnak-e stadiont. „Több népszavazást is lehetne tartani. Nem ilyen nemzeti konzultációt, hanem ténylegesen népszavazást” – hangsúlyozta a felszólaló.

A Fidesz politikusa szerint nehéz kérdés, hogy a fejlesztéseket mire fordítsák, mert több az igény, mint amennyi a lehetőség. „A stadionépítés egy szimbolikus dolog, nyilván azért, mert a miniszterelnök híve a focinak és ezért a labdarúgással együtt járó ügyekben a foci javát szolgálják azok az intézkedések, amiket meghoz” – hangzott a kissé zavaros magyarázat. Gulyás hozzátette, hogy az ellenzék ezért politikai támadási felületet lát a kérdésben. Ugyanakkor szerinte ha összeadnánk a stadionokra költött pénzeket, azok csak jelentéktelen részét adnák a fejlesztési összegeknek.

Gulyás a vidéki stadionépítések mellett azzal az érvvel állt ki, hogy a legtöbb esetben „volt esze” az építőknek és multifunkcionálisra tervezték a stadionokat. Példaként Szombathelyt hozta fel, ahol a stadion nem kizárólag a focinak, hanem összesen 14 sportágnak ad otthont. Emellett a frakcióvezető általánosságban véve is vitatta, hogy rossz irányba költötte volna a kormány a fejlesztési pénzeket.