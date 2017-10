Gulyás Gergely szerint nem volt szép dolog az őcsényi gumiszurkálás

Mindenféle erőszakot vagy károkozást elfogadhatatlannak tartunk – így reagált Gulyás Gergely, a Fidesz-frakció vezetője újságírók előtt a parlamentben lapunk azon kérdésére, hogy megengedhető-e, hogy Őcsényben megrongálták annak a panziótulajdonosnak az autóját (kilyukasztották a kerekét), aki menekülteket látott volna vendégül.

Azt is megkérdeztük, hogy a Fidesz elmúlt kétéves kommunikációja mennyiben járulhat hozzá a hasonló pánikreakciókhoz, amire a politikus úgy reagált: ők, a miniszterelnököt is beleértve, azt hangoztatták, hogy azok az emberek – köztük a migránsok is –, akik ide jönnek, valójában áldozatok. [Ennek azért némileg ellentmondanak a plakátokról és a kormánymédiából harsogó idegenellenes szólamok – a szerk.] Hozzátette:

a magyar kormány politikája „lényegesen emberségesebb”, mint a német

a tekintetben, hogy a magyar kormány végig hangsúlyozta, hogy csak az jöjjön, aki menekült.

– Nem mi voltunk azok, akik a menekülteket és a migránsokat összekeverte. [De – a szerk.] Nem mi voltunk azok, akik örültünk a nyitott határok politikájának. Ezek után nem csoda, ha az emberek félnek – mondta Gulyás. Megjegyezte: a felelősség legnagyobb része a nyugat-európai közhangulaté, amely ezt kitermelte. További kérdésünkre, hogy a Fidesz frakcióvezetőjeként üzenné-e azt a magyar állampolgároknak, hogy a legális státuszú menekülteket lássák vendégül, úgy válaszolt: senkinek nem kell őket vendégül látni, hiszen állami feladat az ellátásuk.

Gulyást arról is kérdezték, hogy mit gondol arról, hogy a lemondott őcsényi polgármester kritizálta, hogy Orbán Viktor nem határolódott el a faluban történt eseményektől. – Úgy gondolom, hogy a miniszterelnököt megillető véleménynyilvánítási szabadság kereteit nem az őcsényi polgármester határozza meg – reagált a frakcióvezető. Emlékezetes: a miniszterelnök annyival intézte el az esetet, hogy semmi kivetnivalót nem lát a falubeliek reakciójában – tehát abban, hogy megfenyegették azt a panziótulajdonost, akinek szálláshelyén legálisan hazánkban tartózkodó, menekülstátuszt elnyert szerencsétlenek pihentek volna. Az ügy miatt nem mellesleg az őcsényi polgármester is lemondott, és országos botrány kerekedett belőle, egyházi vezetők is megszólaltak pró és kontra.

Gulyást arról is kérdezték, hogy mit szól ahhoz, hogy Botka László szerint az ő bukása részben a Fidesz aknamunkájának köszönhető. – Meglepődtem volna, hogyha Botka László a saját bukásának az okát önnön alkalmatlanságában látja, de szerintem ezt se zárjuk ki a lehetőségek közül – reagált. A kormánypárti politikus azt is mondta,

nem tud róla, hogy az MSZP-ben a Fidesznek dolgozó beépített politikusok ülnének.

Az új frakcióvezető véleményét arról is kérdezték, hogy a Szövetség a Nemzetért Fidesz-közeli alapítvány 320 millió forintot kapott a Hungarocontrol nevű állami cégtől azért, hogy népszerűsítsék az általuk működtetett Polgárok Házát. A felvetésre, hogy ez rendben van-e, Gulyás azt mondta: az érintetteket kell megkeresni, ő nem ismeri a részleteket.