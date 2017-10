Gulyás szerint nem lehet kijelenteni, hogy előre megnyerhető a választás

A Fidesz új frakcióvezetője, Gulyás Gergely nyilatkozta a Mandiner.hu-nak, hogy amíg korábban jobban be tudták vonni a fiatalokat, most már kevesebben tennének a kormánypártokért. A legnagyobb problémának a politikai elitben a kompromisszumkötés hiányát tartja. Ami a jövő évi parlamenti választást illeti, szerinte még nem szabad elhinni, hogy azt már előre megnyerték. Botka László visszalépését sem gondolja a centrális erőtér végének. Elképzelhetőnek tart továbbá egyfajta együttműködést, koordinált kampányt a baloldal és a Jobbik között, de azt semmiképp nem gondolná formális szövetségnek. Megemlítette azt is, hogy a közvélemény-kutatások szerint a balliberális oldal pártjai együtt ma is több szavazatot kapnának, mint a Jobbik. Frakcióvezetőként Gulyás Gergely az őszi ciklusban fő feladatának azt tartja, hogy biztosítsa a stabil politikai támogatást a kormánynak, valamint hogy minden segítséget megadjon azoknak a fideszes és KDNP-s képviselőknek, akik egyéni választókerületben indulnak újra mandátumért – írja az MTI.

Az eldurvuló közéleti hangnemmel kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta: ha az ellenzék felismerné, hogy számára politikailag sem érte meg, hogy nem jött létre nemzeti egység bevándorlásügyben, akkor „talán változhat a közélet stílusa”. Az a hangnem, amit „az ellenzék megenged magának”, alkalmas lehet arra, hogy híveit fanatizálja és gyűlöletet keltsen a kormánypártokkal szemben, „de a csendes és mérsékelt többség szimpátiájának elnyerésére aligha” – jelentette ki.

Az ukrán oktatási törvényt a frakcióvezető úgy kommentálta: tűrhetetlen annak elfogadása, és a kormány mindenki figyelmét fel kívánja hívni a jogszabály tarthatatlanságára. Az anyanyelven való oktatás „brutális korlátozása” minden, a kisebbségi nyelvhasználat területén létező európai jogi normával és a két ország közötti alapszerződéssel is szemben áll – jelentette ki. Hangsúlyozta: Ukrajna a területi integritása tekintetében is elveszíti az erkölcsi alapot arra, hogy a nemzetközi jogra hivatkozzon, ha egyébként más területen két lábbal tiporja azt – fűzte hozzá.