Gyanúsítottként hallgattak ki ORÖ-s képviselőket

Eddig hét lungo dromos országos roma önkormányzati képviselőt hallgatott ki gyanúsítottként a hatóság a költségvetési csalás gyanújával zajló nyomozás részeként – értesült több forrásból a RomNet.

Információik szerint az úgynevezett Mentorprogram részeként megyei irodákat működtetett ORÖ-s képviselők közül hétfőn hetet hallgattak ki gyanúsítottként, és keddre szintén több képviselőt gyanúsítottként idéztek be. Úgy tudják, a már gyanúsítottként kihallgatott ORÖ-s képviselők közül többen a Lungo Drom megyei tisztségviselői is, és korábban az általuk működtetett irodáknak nevezett helyszíneken házkutatásokat is tartottak.

Október elején több megyében is egyszerre tartottak házkutatást az adónyomozók az ORÖ volt irodáiban, amelyeknek többsége a képviselők saját lakásán működött. A havi 450 ezer forintos költséggel szabálytalanul működtetett, és azóta már bezárt irodákban iratlefoglalásokat tartottak.

Az Országos Roma Önkormányzat szerdán a Dohány utcai székházában rendkívüli közgyűlést tart, amely során Dancs Mihály képviselő, tanácsnok előterjesztése alapján egy öttagú ad hoc bizottság felállítását kezdeményezi, hogy vizsgálják a megyei irodák működését – írja a RomNet.