Gyarapodó svábhegyi gyülekezet

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a Svábhegyi Református Gyülekezetnek az építkezését, amelynek Orbán Viktor miniszterelnök is a tagja – értesült a Magyar Nemzet. Az egyházi közösség a Felhő utca 10. szám alatt található temploma mellett hozna létre református központot, a Felhő utca 6., illetve 8. szám alatti telkeken. Lapunk információi szerint ugyanakkor a terjeszkedésre kijelölt ingatlanok jelenleg nem a református egyház tulajdonában vannak, hanem a XII. kerület és a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) tulajdonában. A két ingatlant emiatt a tervek szerint megvásárolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, majd valamilyen módon az egyház kezelésébe adják. A már meglévő templom telkét például – egy 1999-es önkormányzati döntés szerint – ötven évig tartó ingyenes használatra adták át a gyülekezetnek. Nem tudni, hogy az ingatlanok most is csak használatra kerülnek-e majd az egyházhoz, erre vonatkozó kérdéseinkre ugyanis nem érkezett válasz.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Pokorni Zoltán polgármester tavalyi előterjesztéséből ugyanakkor kiderül, hogy a Hegyvidék birtokában lévő telek 3645 négyzetméteres, értékét nettó 240 millió forintra, azaz négyzetméterenként 66 ezer forintra becsülték.

Az FKF 3549 négyzetméteres ingatlanát valamivel drágábbra értékelték, ez ugyanis egy fővárosi kimutatás szerint 332 millió – azaz négyzetméterenként 94 ezer – forintot érhet.

Városházi forrásaink szerint egyébként az adásvételt nem az FKF szorgalmazta, hanem a magyar állam. Ezt támasztja alá a közterület-fenntartó lapunknak küldött tájékoztatása is, amely szerint az állam a nemzeti vagyonkezelőn keresztül kezdeményezte a cég tulajdonosánál, a fővárosi önkormányzatnál, hogy az ingatlan az állam tulajdonába kerüljön. A főváros beleegyezett az eladásba, így jelenleg a korábban készült értékbecslés felülvizsgálata zajlik. – Az ingatlan értékét csak ennek elfogadása után lehet pontosan megmondani, illetve az értékesítés időpontját is csak ekkor lehet meghatározni – közölte az FKF.

XII. kerületi Felhő utcai református templom Fotó: Nagy Béla

Orbán Viktor kormányfő egyébként részt vett a templom 2013-as felszentelésén is. Akkor a Reformátusok Lapjának azt mondta, szerinte hamarabb föl kellett volna épülnie a templomnak, és kifejtette, a kormány nevében „mélyen motiválva” érzi magát, hogy a teljes befejezéshez még hiányzó összeg minél hamarabb eljusson a gyülekezethez. – Kormányunknak kimondatlanul is érvényes jelszava a Soli Deo gloria (egyedül Istené a dicsőség), ez nemzet- és országépítő kormány, és ebbe az elkötelezettségbe beletartoznak a templomépítések is – fogalmazott.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Nem tudni, pontosan mennyibe került korábban a templom építése, valamint mennyit kell majd fizetni a református központ kialakításáért, az erre vonatkozó kérdéseinkre ugyanis szintén nem kaptunk választ. A gyülekezet tavalyi és tavalyelőtti beszámolója szerint ugyanakkor két év alatt csaknem 90 millió forintot költöttek építkezésre és felújításokra.

A Közbeszerzési Hatóság honlapján található adatok szerint tavaly például jól járt a Tér Kivitelező Kft., a cég ugyanis 22 millió forint értékben végzett a templomon építési munkákat. Onnan lehet ismerős a vállalat neve, hogy korábban a külügyminisztérium megbízásából ők végezték a hágai és a berlini külképviselet fölújítását is. Az Átlátszó cikke szerint ezért a két munkáért 147 millió forintot kaptak.

Idén tavasszal egyébként újabb közbeszerzést hirdetett meg a svábhegyi református közösség. A tender nyertese végül a Mozaik Építőipari Kft. lett, amely 119 millió forint értékű megbízást kapott, szintén építkezésre.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.17.