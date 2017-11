Gyengül a Gyurcsány Ferencékkel tárgyaló delegáció iránti bizalom az MSZP-n belül

Komoly feszültséget okozott az MSZP-n és a párt elnökségén belül is, hogy hétfő este az ATV.hu-n megjelent egy lista, amely a 106 egyéni választókerületnek a szocialisták és a Demokratikus Koalíció (DK) közötti felosztását tartalmazza. Legalábbis a cikk szerint a néhány nappal korábbi, vagyis legutóbbi tárgyaláson elhangzottak összegzését. A Magyar Nemzet információi szerint némelyek bírálták a Molnár Gyula pártelnök vezette tárgyalódelegációt, mert a felsorolásban több olyan körzet is a DK-hoz van rendelve – vagy egyelőre nyitott kérdésként szerepel –, amelyikhez a szocialisták alapjában véve ragaszkodnának. Olyannyira, hogy az elnökség jelenleg nem is járulna hozzá, hogy átadják ezeket.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ilyen szimbolikus körzet például Budapest XVIII. kerülete, ahol a 2014-es választáson Kunhalmi Ágnes indult, és mindössze 56 szavazattal maradt le a fideszes győztestől. A kiszivárgott lista szerint még vitás pont, hogy jövő tavasszal ki indulhatna ott, pedig az MSZP-ben semmiképpen nem akarják átadni a körzetet.

Szegeden sem egyértelmű még a helyzet, a szocialisták ugyanis ott mindkét körzetben saját embert indítanának, miközben a DK az egyikre igényt tartana. Úgy tudjuk, több megyei jogú városban is ehhez hasonló konfliktusok gátolják egyelőre a megállapodást.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke – miközben a listát meglehetősen pontosnak nevezte az ATV kérdésére – a vitás pontokról azt mondta, „nagyon nehezen emésztik meg a szocialisták, hogy megszűnt a hegemóniájuk”.

Lapunk információi szerint egyébként az MSZP továbbra is azt szeretné, hogy ne csak a 106 egyéni jelöltben állapodjanak meg, hanem közös országos lista és közös miniszterelnök-jelölt is legyen. Azzal is próbálják vonzóbbá tenni ezt a verziót, hogy nyilván akkor nagyvonalúbbak is lehetnének, mondjuk az országos listás befutó helyeknél. Mindezt annak ellenére szeretnék elérni, hogy a DK – hiába akarta korábban Gyurcsány Ferenc is a teljes együttműködést – mára már kizárja ezt a forgatókönyvet. Jelenleg nincs is olyan ember a nyilvánosság előtt, akit miniszterelnök-jelöltnek ajánlanának.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Eközben egyre erősebbek azok a hangok is, amelyek szerint elég volna most csupán a 106 egyéni körzetre koncentrálni, arra hivatkozva, hogy a baloldali szavazók úgyis kikényszerítik majd a teljes összefogást, legkésőbb jövő év elején. Ráadásul többek szerint ennek az is az előnye lenne, hogy nem kellene végre „ennyire kesztyűs kézzel bánni” a többi baloldali párttal, vagyis határozottan ellentmondhatnának például a DK-nak, amiért a határon túliak szavazati jogának elvételéért gyűjt aláírásokat.

Összességében egyre inkább érződik valamiféle csalódottság az MSZP-n belül. Botka László korábbi miniszterelnök-jelölt csaknem két hónapja ugyan visszalépett, így megkezdődhettek a tárgyalások, mégsem sikerült érvényesíteniük az akaratukat a DK-val szemben sem az egyéni körzetek, sem a teljes együttműködés kapcsán. Még az általános kommunikációban is sokan úgy érzik, alulmaradnak. Habár általános vélekedés, hogy Gyurcsányék az időt húzzák – hisz nekik kedvező, ha a szocialista párt egyre tehetetlenebbnek látszik –, ám érdemben ezzel sem tudtak semmit kezdeni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.29.