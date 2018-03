Gyengült a Fidesz, erősödött a Jobbik

Ismét gyengült a Fidesz a pártot választani tudó biztos szavazók körében – derül ki az Iránytű Intézet lapunk számára végzett legfrissebb felméréséből. A kutatás március 21. és 24. közt készült ezer ember megkérdezésével.

Az eredmény szerint míg előző hónapban 44 százalékos volt a kormánypárt támogatottsága, ez márciusra 41 százalékra csökkent. Vagyis folytatódott a Fidesz-tábor apadása, ugyanis januárban még 48 százalékon álltak. Ezzel szemben az ellenzéki pártok közül a Jobbik és az MSZP–Párbeszéd is tudta növelni egy-egy százalékkal a támogatottságát. Így a Jobbik 25, míg a szocialisták 12 százalékon állnak. Az LMP meg tudta őrizni előző havi nyolcszázalékos támogatottságát, addig a DK egy százalékot vesztett, így utóbbi párt már csak hét százalékon áll. A parlamenti bejutáshoz szükséges küszöböt el nem érő pártok között a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyről két százalékra erősödött, míg a Momentum négyről három százalékra gyengült.

Ami a teljes népességben mért eredményeket illeti: a kormánypártok a januári, februári gyengülés után ismételten két százalékpontos csökkenést könyvelhettek el. Így márciusban a teljes népesség körében jelenleg 29 százalékon állnak. Az ellenzéki pártok többségének támogatottsága viszont nem változott. A Jobbik februárhoz hasonlóan 18 százalékkal stabilan a második, az MSZP és a Párbeszéd támogatottsága nyolcszázalékos, valamint a DK is megtartotta a teljes népesség öt százalékának támogatását. Az LMP-nek ugyanakkor sikerült ötről hat százalékra nőnie. Az Együttnek viszont nincs oka örömre: bár januárban egyszázalékos támogatottsággal bírt, azóta ez februárban és márciusban egyaránt mérhetetlennek bizonyult. A bizonytalanok és a pártpreferenciájukat titkolók aránya most is 16, illetve 10 százalék volt.

Az Iránytű Intézet jelezte: adataik becslésnek számítanak és nem alkalmasak a hátralévő két hét folyamatainak modellezésére. Ilyen lehet például a választókat az utolsó napokban érő hatás.

Az utóbbi hetekben egyébként több, a kormány számára kellemetlen ügy is kiderült, ami okozhatta a népszerűségcsökkenést. Például Kósa Lajos tárca nélküli miniszter 1300 milliárd forintos botrányba keveredett – legalábbis közjegyzői okirat tanúskodik arról, hogy ekkora összeg kezelésével bízta volna meg a politikust egy csengeri nő, aki azt állította, mesés örökséghez jutott. Ez odáig vezetett, hogy a Fidesz mostanra gyakorlatilag kivonta a kampányából a politikust. Legalábbis erre a hétre már egyetlen lakossági fórumot sem hirdettek vele a kormánypárt honlapján található programterv szerint. A Fidesz támogatottságának apadása már csak azért is érdekes, mert az adatok felvételének időpontjára a kormánypárt már megtartotta az erődemonstrációnak szánt békemenetet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.28.