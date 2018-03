Gyerekekkel kampányolt: megbírságolta Orbán Viktort az NVB

Elmarasztalta Orbán Viktor miniszterelnököt csütörtök délutáni ülésén a Nemzeti Választási Bizottság, amiért az elmúlt napokban több rendezvényen is gyerekekkel körében kampányolt azok szüleinek hozzájárulása nélkül – írja az Index.

A törvénysértés miatt Orbánnak 360 ezer forintos büntetést kell fizetnie. Az NVB az ügy miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordult.

Az NVB meglepő döntését az tette lehetővé, hogy a testület a napokban kiegészült az országos listát állító pártok jelöltjeivel, így a kormánypárti tagok kisebbségbe kerültek – teszi hozzá a portál.

Mint megírtuk, nemrég a dadi Nefelejcs óvodába látogatott el a kormányfő Czunyiné Bertalan Judit, a körzet fideszes képviselőjelöltjének társaságában. A miniszterelnök kezet fogott kisiskolásokkal és óvodásokkal, majd maga köré gyűjtötte őket, hogy közös csoportkép is készüljön az apróságokkal.

Nem vitás, hogy az elmúlt időszakban, főleg a választási kampány miatt is feltűnően sűrűn mutatkoznak Fidesz–KDNP politikusai iskolákban, óvodákban, úgy általában gyerekek gyűrűjében. A minap például a szülők ellenállásán bukott el egy újabb kormánypárti óvodai kampányesemény: Rétvári Bence adott volna át egy ovisportpályát Kismaroson. Az eseményt a kampányra időzítették, annak ellenére, hogy a pálya már tavaly elkészült, és az ovisok hónapok óta használják is.

Nemrég a fideszes Simonka György pólós akciójánál mondta ki a Nemzeti Választási Bizottság, miszerint jogsértő volt, hogy a képviselőjelölt a Facebook-oldalát hirdető pólót küldött Békés megyei óvodásoknak. Az ugyancsak fideszes László Tamás is jogot sértett, amikor narancsot és tollat osztogatott egy iskola diákjainak.

Kifogást nyújt be a Momentum

Ugyancsak csütörtökön a Momentum Mozgalom közleményben közölte: Hoppál Péter fideszes képviselő és államtitkár óvodásokkal kampányolt és erről a Facebookra is kitett egy képet. A Kúria egyértelmű gyakorlata szerint politikusok nem vihetik be a kampányt az óvodákba és iskolákba, a Momentum ezért kifogást nyújt be a képviselőjelölt ellen a választási bizottságnál.