Gyomorforgató történet: lopott fotóval kezdődött a 2018-as választási kampány

Döbbenetes élmény lehet, ha az ember a saját családjának fotóját egy uszító tartalmú plakáton látja viszont, ráadásul tele hazugsággal. És bármennyire dühös és felháborodott is, nem tud tenni ellene semmit, miközben egyre több ismerősétől kap üzenetet. A székelyföldi Felsősófalván élő Parajdi Kálmán Endrével ez történt, és egyelőre hiába próbálja az egyébként lopott fotót a közösségi oldalról töröltetni, nem jár sikerrel. A szombaton hivatalosan is megkezdődő kampány nulladik napján megvan az első gyomorforgató történet.

A „Ne szavazhasson, aki SOHA nem élt itt” elnezésű Facebook-oldal jelentős számú, 36 ezer követővel bír, és a határon túli magyarok szavazati joga ellen kampányol. Bárki gondolkodhat így, ezzel nincs baj, azzal viszont már igen, hogy hazugságokat terjeszt, ráadásul egy háromgyerekes székelyföldi családapától ellopott fotóval.

Péntek délután öt órakor került fel a következő poszt: „Levelet kaptunk a Pásztor családtól. Írásukban boldogan fejtik ki, hogy ugyan egy percet nem éltek Magyarországon, és nem is akarnak idejönni, mert jó nekik Erdélyben, de mégis el fognak menni szavazni a 2018-as választáson, hogy továbbra is kapják a pénzt a Fidesztől! Undorító, elég a szavazatvásárlásból! Lájkold és oszd meg a képet, ha te is elvennéd a Pásztor család szavazati jogát!”

A poszthoz a Felsősófalván élő panziótulajdonos, Parajdi Kálmán Endre családi fotóját tették a következő felirattal: „Ez a határon túli család még sosem járt Magyarországon! A szülők mégis elmennek szavazni az én gyermekeim sorsáról!” A posztot egyetlen nap alatt hétezerötszázan osztották meg, és csaknem hétszázan szóltak hozzá, sokan alpári hangnemben, a határon túli magyarokat gyalázva.

A Pásztor család levele minden valószínűség szerint nem létezik – életszerűtlen, hogy valaki levélben tájékoztatna arról egy Facebook-oldalt, hogy szavazni fog, ráadásul az erdélyi családok egyetlen formában, beiskolázási támogatásként kapnak pénzt Magyarországról (ha magyar iskolába járatják a gyerekeiket), de ezt nemcsak a Fidesz-kormányok alatt, hanem korábban is kapták.

A lopott verzió, a felirat minden mondata hamis

A fotóra tett felirat viszont többszörösen is hazudik: Parajdi Kálmán Endre családjával együtt hét évig Zalaegerszegen élt és dolgozott (és fizetett adót), ráadásul mindhárom gyereke a zalaegerszegi kórházban született. Tíz éve költöztek vissza a székelyföldi Felsősófalvára, ahol egyrészt utazási irodát és szálláskereső oldalt visznek, valamint a Sóvidék Panziót és Vendégházat üzemeltetik. Kálmán és felesége egyébként nem regisztrált a választásra, és ez azt jelenti, hogy nem is szavazhatnak. Az előző ciklusban sem éltek e jogukkal.

A családi fotót egy zalaegerszegi barát, Mészáros T. László fotós készítette egy készülő album, a Szerelmem, Székelyföld számára. A kép szerzője lapunknak elmondta: neki is rettentően kínos, hogy a fotót ilyen célra használták, hiszen Kálmánék igazi jóbarátai.

Parajdi Kálmán hiába írt levelet az FB-oldal tulajdonosának, az nem reagált. Ezért hozzászólásában a következőt írta a kép alá: „A poszthoz felhasznált családi kép használatához (amelyet feltehetően a Sóvidék Panzió & Vendégház oldalamról megkérdezésem nélkül és tudtomon kívül lopott le) nem adtam engedélyt, még akkor sem, ha a fenti saját oldalon nyilvánosan elérhető!” Ennek ellenére azóta kapott gyalázkodó üzeneteket is, miközben magyarországi ismerősei és korábbi vendégei együttérzésükről biztosítják a székelyföldi családot.

A képet egyébként többen jelentették azóta azzal, hogy uszító tartalom, ám (feltehetően automata) üzenetet kaptak a Facebooktól, hogy a bejelentést megvizsgálták, de az nem sérti a közösségi alapelveiket. Parajdi és a kép készítője is jelezte a közösségi oldalnak, hogy a kép lopott, és jogtalanul használták fel, ennek ellenére szombat este még elérhető volt az oldalon. Több mint négyezren lájkolták.