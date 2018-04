Gyorselemzés: az ellenzéki kerületekben aktívabbak a választók

– Mi a legutolsó mérésünk után is 70 százalék fölötti részvételt jósoltunk, most is úgy látszik, hogy 70-74 százalék körül lehet majd a szavazók aránya este hét órára – mondta a Magyar Nemzetnek Ember Zoltán. Az Iránytű Intézet kutatásvezetője szerint korábbi előrejelzésüket nem csak a felmérések, de „az utcákon tapasztalt általános politikai érzet” is alátámasztotta. A 15 órakor mért 53,6 százalék még mindig magasabb, mint az eddigi rekord: a 2002-es ilyenkor mért 51,8 százalékos adat.

És hogy ez kinek lehet jó? A kormánynak vagy az ellenzéknek? Az Iránytű Intézet ötféle módon kategorizálta a választókerületeket: nagyon fideszes, mérsékelten fideszes, átlagos, mérsékelten ellenzéki és nagyon ellenzéki kategóriákat állított fel. A skálát alapul véve Ember Zoltán elmondta, az látszik, hogy a nagyon ellenzéki választókerületekben 2-3 százalékkal magasabb az eddig uránokhoz járultak aránya, mint a nagyon fideszesekben. – Érdekes ugyanakkor, hogy Budapesten a 3-as, a 4-es, vagy éppen a 6-is választókerületben, ahol végül DK-s jelölt indult a baloldalon, az átlagosnál alacsonyabb a részvétel egyelőre – mondta lapunknak az Iránytű Intézet kutatásvezetője.

