Gyurcsány ellenzéki kétharmaddal számol 2018-ra

Senkivel nem köt különalkut a DK a választókerületek elosztásáról – jelentette be Gyurcsány Ferenc, pártja őszi kampánynyitóján, a fővárosi Nyugati téren. A volt kormányfő történelminek nevezte a jövő évi parlamenti választásokat, szerinte, hogyha jól csinálják, akkor a kormányváltó erők kétharmados többséget is szerezhetnek.

Gyurcsány Ferenc az MTI tudósítása szerint úgy fogalmazott: hét hónapjuk van arra, hogy bebizonyítsák, Magyarország lehet egy békésebb, nyugodtabb, európai, polgári ország. A politikus megígérte hallgatóságának, hogy kormányzóképességgel, emberi tehetséggel és tisztességgel képesek lesznek ezt bebizonyítani.

A volt miniszterelnök azt mondta, a jelenlegi kabinettel szemben ők úgy gondolják, hogy az állam ereje nem a kormány erőszakosságában, hanem szabad polgárainak és azok szabad gyülekezeteinek szabadságában van.

A magyar politika egy része a múlt fogságában él, a DK viszont a jövő felé szeretné fordítani figyelmét és energiáit – jelentette ki. A hazafias szolidaritás politikája nem állítja szembe egymással a különböző társadalmi rétegeket, ezért a sikeres embereket becsülni, a polgári életet élőket védeni, a legszegényebbeket pedig támogatni kell – szögezte le.

Gyurcsány Ferenc kiemelte, hogy jelenleg többen szeretnék, ha a kormány távozna, mintha maradna, de a kormányváltást akarók politikai értelemben sokfelé szakadtak. Ha a következő hét hónapban az ellenzék rosszul teszi a dolgát, akkor a Fidesz a 2014-esnél kisebb támogatásnál is újra kétharmadot szerezhet, de ha jól, akkor egyharmad alá tudják csökkenteni a támogatottságát – mondta. A politikus azt is kijelentette, hogy a jelenlegi választási rendszer nem szabad és nem tisztességes, de „nem panaszkodni kell”, hanem ezekkel a feltételekkel győzni. A választás bojkottálása pedig egyenlő a Fidesszel szembeni fegyverletétellel – szögezte le.

Az ellenzéki lét bizonyos értelemben a későbbi hatalom vagy kormányzás iskolája – tért át más témára a pártelnök. Aki az ellenzéki oldalon nem tud békét teremteni, türelmet tanúsítani és nyugalmat hozni, annak ez kormányzó erőként sem fog sikerülni – fogalmazott.

A DK elnöke megjegyezte, hogy vannak hosszú múltra visszatekintő és fiatal ellenzéki pártok is, de nem a múlt, hanem csak a jövő fogja egyesíteni az ellenzéki oldalt. A jövőnek pedig egyetlen feladata van, a kormányváltás, az viszont a mainál szélesebb körű együttműködést követel – közölte.

A demokratikus ellenzéki oldalon a DK-t sem legyőzni, sem megkerülni nem lehet – jelentette ki Gyurcsány Ferenc. Az ellenségből lehet barát, de a DK a Fidesszel nem fog barátkozni, megkerülni nem tudja őket, ezért le akarja győzni. A demokraták viszont politikai értelemben a barátaik, ezért őket sem legyőzni, sem megkerülni nem akarják – tette hozzá. A Demokratikus Koalíció előfeltétel nélkül nyitott a demokratikus pártokkal való együttműködésre, „nem kérünk, nem követelünk, hanem létezünk és tesszük a dolgunkat” – összegezte véleményét.

A pártelnök úgy vélekedett, hogy azoknak érdemes végiggondolni a listás együttműködést, akik úgy érzik, hogy önállóan nem jutnak be a parlamentbe. A 106 egyéni választókerületnek viszont mindegyikében meg kell állapodnia a demokratikus ellenzéknek, hogy mindenütt csak egy jelöltet indítsanak a Fidesszel szemben – jelentette ki. Sokan próbálnak különalkukat kötni az egyéni választókerületekre, de ez „nem kirakodóvásár”, a DK erre egyetlen esetben sem hajlandó – nyomatékosított.

Gyurcsány Ferenc végül úgy fogalmazott, hogy ha valaki bele akar szólni pártjuk belső életébe, abba, hogy milyen politikát folytassanak, kik legyenek a vezetőik, kivel szövetkezzenek, akkor az lépjen be a DK-ba.

A rendezvény hallgatósága a kezdésre megtöltötte a Nyugati tér pályaudvarral szemközti részét. Az egybegyűltek kezdéskor felemelték a nekik előzetesen kiosztott Európa feliratú lapokat és azt skandálták, hogy „Európa, Európa”.

A Fidesz is reagált a volt miniszterelnök szavaira. Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményében azt írta:Gyurcsány Ferenc a Soros-terv végrehajtásán dolgozik, a magyar emberek pedig valóban választás előtt állnak: „Soros-terv vagy Európa, és Gyurcsány Ferenc a Soros-terv végrehajtásán dolgozik, ő is le akarja bontani a kerítést és be akarja engedni a migránsokat".

Hozzátette: Gyurcsányék kezdettől támadják a kerítést, nem szavazták meg a migránsok betelepítésének megakadályozását célzó alkotmánymódosítást sem, sőt kifejezetten a kvóta mellett gyűjtöttek aláírást.

A kommunikációs igazgató emlékeztetett arra is: a DK programjában szerepel, hogy nyíltan befogadó országot akarnak csinálni Magyarországból és azt akarják, hogy ne tagállami szinten legyen határvédelem és a bevándorláspolitika, hanem átadnák Brüsszelnek az irányítást. Hidvéghi Balázs azt írta: a DK aktívan részt vesz a Magyarország elleni brüsszeli támadásokban, a hazánkat elítélő európai parlamenti határozat megfogalmazásában és a bevándorlásszervező uniós ügynökség létrehozásában is.