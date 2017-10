Gyurcsány Ferenc nem akar közös miniszterelnök-jelöltet az MSZP-vel

Sem közös miniszterelnök-jelöltet, sem közös listát nem szeretne a DK az MSZP-vel – jelentette ki Gyurcsány Ferenc az ATV-nek. A volt miniszterelnök hozzátette: együttműködésről az egyéni választókerületekben akarnak a szocialistákkal megállapodni, „nem közös listáról, és nem közös miniszterelnök-jelöltről”.

A DK elnökét Bárándy Gergely szocialista képviselő kijelentéséről is kérdezték, miszerint a konzervatív jobboldallal szemben ki kell alakulnia egy baloldal váltópártnak, „mindegy, hogy MSZP-nek hívják vagy máshogy”.

Gyurcsány Ferenc felidézte a még a 2014-es választás után a Népszabadságban megjelent írásának a lényegét, miszerint a „demokratikus ellenzék” sorsa középtávon egy nagy, nyitott „Demokrata Pártban” fog találkozni. Két fontos feltétellel viszont számolni kell szerinte: az egyik, hogy a „demokratikus ellenzéki” oldal szereplőinek az „orbáni önkénnyel szemben kell definiálniuk magukat, a másik pedig, hogy a hatályos választási törvényben „a többségi elv az erősebb követelmény”.

A DK elnöke szerint ahogy a jobboldalon is lett – nyilván más okok miatt –, úgy lassabban és bonyolultabban, de a baloldal demokratikus erőinek is az egységesülés lesz a sorsuk. Azt is egyértelművé tette, hogy „ez nem egy 2018-as választás előtti program, nem egy-két ciklust kell gondolni. Ez a jövőről szól. Lazán, ellentmondásosan, de erre megy a világ.” Hozzátette, hogy ez most nincs napirenden, talán az Együtt–Párbeszéd esetében lesz szorosabb indulás.

Azt a fideszes mondást kikérte magának, hogy az MSZP Gyurcsány kottájából játszik.