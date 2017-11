Gyurcsány Ferenc valóságos sztárként vonult be pártja rendezvényére

Gyurcsány Ferenc némi ellentmondással beszélt szombaton a salgótarjáni programbemutatón. Állítja, nem szeret ígérgetni, ám ebből mégis kijutott a résztvevőknek. Illetve azt a logikát követte, amelyet ő maga bírált korábban Botka László elképzelésében. Az „akinek többje van, az vállaljon többet” kijelentés semmiben nem különbözik a volt MSZP-s miniszterelnök-jelölt középosztályt fenyegető gesztusától. Ugyanakkor pontosabb elképzeléssel nem tudott előrukkolni. Másik ötlete: „Az örökség 100 millió forint fölötti része nem adózhat egy picit? Orbán Viktor tisztességgel szerzett vagyona örököseinek, bank- és cégtulajdonosoknak azzal kellene számolniuk, hogy tönkremegy a gyerekeik élete? Nem, hazafias dolgot tesznek!”, „Tessék nemzetinek lenni, Széchenyinek lenni, nem lopni, harácsolni és önzőnek lenni” – hangzott a felszólítása.

Beszélt nyugdíjplafonról és nyugdíjkorrekcióról is, ismét konkrétumok nélkül. Megtapsolták azt a felvetését, hogy a külföldön élő állampolgároknak Magyarországra bejelentkezve ne járjon magyar nyugdíj. Azzal érvelt, hogy gyakran olyanokról van szó, akik nem is magyarok. Szükségesnek tartja a rokkantnyugdíjazás felülvizsgálatát és a rászoruló idősek gondozásának finanszírozását is.

Ahogy korábban, most is a múlt vitái helyett a jelenről beszélést szorgalmazta, amelyben jelentős szerepet tölt be az oroszok témája. Ezenkívül „állampolgári jog” szerinte bizonyos mértékben az ingyenes internet. Az Orbán és Európa közötti választásról pedig azt említette, hogy ennél azért többről van szó, hiszen a magyar embereket elsősorban az aggasztja, hogy kevés a fizetésük. „A bérunió bornírt ötletét nem fogom propagálni, de a cél helyes, muszáj bért emelni, de figyelni kell arra is, hogy ne zárjon be fél Magyarország.” A minimálbért ezért a létminimum szintjére emelné, és a közfoglalkoztatottaknak is ennyi jár szerinte. Poénkodott is, miszerint itt minden nemzeti, csak a kormány nem, majd amikor a NAV-ról beszélt, azt mondta, „nemzeti ám a kárikittyom”. Szóviccel is sziporkázott: a Kliket meg kell szüntetni, „mert nem klikkesedni akarunk, hanem szabaddá akarjuk tenni az iskolákat”. A tankötelezettségi korhatár 18 évre emelése pedig vastapsot érdemelt. Az ígéretek tárházából nem hiányozhatott az egészségügyibér-emelés sem, mert ha minden orvos elmegy, „maguknak könnyű, maguk fiatalok, de mi lesz velem? Magamért aggódom, ha nem értenek félre”. Végül „ezt tetted, Eduárd helyett ezt tette a magyar kormány” – szórakoztatta közönségét a stand-upos tehetséggel megáldott Gyurcsány.