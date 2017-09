Gyurcsány Ferencnek készítik elő a terepet a XV. kerületben?

Továbbra is Lamperth Mónika jegyző távozása lehet a XV. kerületi patthelyzet feloldásának a kulcsa – közölte a Magyar Nemzet kérdésére László Tamás (Fidesz–KDNP). Rákospalota országgyűlési képviselője a városrész fideszes alpolgármesterének, Pintér Gábor jogköreinek elvonásáról azt mondta: természetesen Hajdu László (DK) polgármesternek törvény adta lehetősége, hogy teljeskörűen megvonja helyettese feladatköreit, azonban elfogadhatatlan az a valótlan és alaptalan magyarázat, amelyre hivatkozott kedd reggeli intézkedésekor.

László Tamás szerint számukra egyértelművé vált, hogy ezt az akciót, amely azzal kezdődött, hogy hétfőn rendkívüli képviselő-testületi ülésen le akarták váltani Pintér Gábort, valójában Lamperth Mónika, a kerület jegyzője készítette elő. A testületben végül nem kapott többséget Hajdu László javaslata, amelyben a polgármester azt állította, hogy Pintér Gábor nyár óta nem tesz eleget sem képviselői, sem alpolgármesteri kötelezettségeinek. Azt írta, hogy alpolgármestere frakcióvezetőként „távol tartotta” a képviselőket a munkától, nem vettek részt a tanácskozásokon, miközben tevékenysége abban merült ki, hogy a jegyzőt bírálta. – Mindez nem igaz, hiszen a polgármester által említett tucatnyi testületi ülés valójában ugyanaz az egy, amelyen a Fidesz-KDNP frakció törvénysértések miatt nem kívánt részt venni. Ráadásul Pintér Gábor számos előterjesztést készített a jelzett időszakban, vagyis nagyon is részt vett az önkormányzat munkájában – állította László Tamás, aki szerint az is világos: Hajdu László a XV. kerületi képviselő-testület (amelyben sem a Fidesznek, sem az ellenzéknek nincs többsége) a kerület fejlődésének biztosítása és működőképességének a megőrzése helyett saját pártját, annak elnökét, a volt kormányfő Gyurcsány Ferencet és egykori belügyminiszterét, Lamperth Mónikát választotta.

– Nem hagyhatjuk, hogy a DK politikai terepévé silányítsák a kerületet – mondta László Tamás, aki szerint nem probléma, hogy kevesebben lettek: szeptember elején kilépett frakciójukból Merk Péter önkormányzati képviselő, aki szerinte áruló. A parlamenti képviselő megismételte: minden botrány ellenére, változatlanul hajlandók egy új politikai megállapodást kötni Hajdu Lászlóval, amely az ő hibájából bomlott fel. A feltétel változatlan: a polgármester mentse fel tisztségéből Lamperth Mónikát.

A jegyző lapunk korábbi megkereséseire azt válaszolta: köztisztviselőként nem nyilatkozhat pártpolitikai ügyekben. Azonban Hajdu Lászlót is hiába kerestük, nagyon elfoglalt volt. Helyette Hudák Tamás kommunikációs referens tájékoztatta lapunkat, hogy keddtől Németh Angéla alpolgármester lett hivatalosan is a polgármester általános helyettese, aki a Hajdut támogató helyi civil szervezet, a Ráte színeiben került be a képviselő-testületbe. Korábban ezt a tisztséget a jogköreitől megfosztott Pintér Gábor látta el, de még a nyáron elvette tőle ideiglenesen Hajdu László. A polgármester a hétfői testületi ülésen, ahogy korábban a Magyar Nemzetnek adott júliusi interjújában, főként az önkormányzati közbeszerzéseket nevezte meg, ami miatt kialakult benne a bizalmatlanság.

Miután a Fidesz és Hajdu László korábbi egyezsége felbomlott, a kormánypártok többször is sikertelenül kezdeményeztek fegyelmi eljárást a polgármester ellen, mondván ő nem hajtotta végre a testület döntéseit. Ezért fel is függesztették volna a vizsgálatok idejére.

Legutóbb éppen Pintér Gábor javasolta, majd tárgyalás előtt vissza is vonta az indítványt. A jogköreitől megfosztott alpolgármestert telefonon éppen az irodájában értünk el. Kérdésünkre elmondta: a törvény értelmében az alpolgármesteri fizetését is megvonták, de tisztsége megmaradt. Eddig a városüzemeltetési, intézményműködtetési, köztisztasági, valamint a köznevelési, kulturális, közművelődési és sport területekért volt felelős. Felügyelete a gazdasági társaságok tevékenységét, a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátását. Kapcsolatot tartott és együttműködött a kerületi civil szervezetekkel, valamint az egyházakkal. – Most is előterjesztést készítek, mert a kerületért, az itt élő emberekért dolgozom – közölte lapunkkal Pintér Gábor. Ő is Lamperth Mónikát és mint mondta, a jegyzői tisztséggel ellentétes „pártpolitizálását” nevezte meg a bajok forrásaként, akárcsak az MSZP-ből kizárt Móricz Eszter. Szerinte a volt belügyminiszter a törvényesség őreként a törvényesség határait súrolva Gyurcsány Ferencnek „készíti elő” a XV. kerületi terepet a 2018-as parlamenti választásra. – Ha továbbra is képtelenek együttműködni a testületben a kormánypárti és az ellenzéki politikusok, a testület önfeloszlatása lehet a megoldás, ahogy magam is javasoltam már 2014-ben – hangsúlyozta Móricz Eszter.